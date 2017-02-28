Результаты игрового дня МХЛ
27 февраля в регулярном чемпионате МХЛ было сыграно девять матчей.
«Амурские Тигры» на домашнем льду проиграли «Алмазу» со счётом 1:3.
«Локо» одержало гостевую победу над «Тайфуном» — 6:4. «Чайка» в Нижнем Новгороде разгромила «Крылья Советов» со счётом 5:0.
«Авто» в гостях потерпело поражение от «Омских Ястребов» со счётом 2:4.
«Белые Медведи» в Челябинске обыграли «Толпар» со счётом 5:3.
«Кузнецкие Медведи» в гостях разгромили «Спутник» — 9:4.
«Реактор» на домашней площадке одолел «Сибирских Снайперов» со счётом 4:3.
«Красная Армия» в гостях проиграла ХК МВД — 1:3.
«Атланты» на домашней площадке одержали победу над ХК «Рига» со счётом 4:3.
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