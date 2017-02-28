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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/28911941/
28 февраля 2017, 0:14 | Хоккей: Россия | Р-Спорт

Ялонен доволен самоотдачей хоккеистов «Йокерита», несмотря на поражение от ЦСКА

Главный тренер «Йокерита» Юкка Ялонен заявил, что, несмотря на поражение в серии 1/8 финала Кубка Гагарина против московского ЦСКА, доволен самоотдачей хоккеистов финского клуба.

Хоккеисты ЦСКА в четвертый раз обыграли «Йокерит» в серии первого раунда плей-офф КХЛ и вышли в следующую стадию турнира. Встреча, прошедшая в понедельник в Хельсинки, завершилась победой армейцев в овертайме — 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0).

«Была жесткая борьба сегодня, но ЦСКА — отличная, сильная команда. Создавать моменты против них тяжело. В то же время, моменты у нас были, но мы их не использовали. Хотя самоотдачей команды доволен», — заявил Ялонен на пресс-конференции.

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