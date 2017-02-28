Ялонен доволен самоотдачей хоккеистов «Йокерита», несмотря на поражение от ЦСКА
Главный тренер «Йокерита» Юкка Ялонен заявил, что, несмотря на поражение в серии 1/8 финала Кубка Гагарина против московского ЦСКА, доволен самоотдачей хоккеистов финского клуба.
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«Была жесткая борьба сегодня, но ЦСКА — отличная, сильная команда. Создавать моменты против них тяжело. В то же время, моменты у нас были, но мы их не использовали. Хотя самоотдачей команды доволен», — заявил Ялонен на
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