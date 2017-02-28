Ялонен доволен самоотдачей хоккеистов «Йокерита», несмотря на поражение от ЦСКА

Хоккеисты ЦСКА в четвертый раз обыграли «Йокерит» в серии первого раунда плей-офф КХЛ и вышли в следующую стадию турнира. Встреча, прошедшая в понедельник в Хельсинки, завершилась победой армейцев в овертайме — 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0).

«Была жесткая борьба сегодня, но ЦСКА — отличная, сильная команда. Создавать моменты против них тяжело. В то же время, моменты у нас были, но мы их не использовали. Хотя самоотдачей команды доволен», — заявил Ялонен на пресс-конференции.