Бахмутов: Финал Кубка чемпионов Ночной хоккейной лиги показал рост качества игры
МОСКВА, 27 фев —
Р-Спорт. Финал Кубка чемпионов Ночной хоккейной лиги (НХЛ) между екатеринбургским «Авто» и «Казанскими Драконами» показал, что качество игры в лиге растет, заявил генеральный директор НХЛ Игорь Бахмутов.
Второй розыгрыш Кубка чемпионов НХЛ состоялся 25 февраля в Казани и завершился победой действующего чемпиона НХЛ «Авто», в финале одержавшего победу над «Казанскими Драконами» со счетом 3:2. По ходу игры «Авто» дважды уступал в счете.
«Мы увидели честную и бескомпромиссную борьбу в Кубке чемпионов — смотрите, за несколько минут до конца матча “Авто” проигрывал, но сравнял счет и забросил победную шайбу сильному сопернику. Такие матчи убедительно говорят о том, что качество игры в нашем любительском чемпионате растет», — цитирует Бахмутова
«Этот сезон — уже шестой для Ночной лиги. Мы видим, как наш любительский чемпионат закрепляет свои позиции и растет — команд стало еще больше, как и регионов, где проводятся наши соревнования. У него уже есть богатая история и хорошие традиции, одной из которых, уверен, станет Кубок чемпионов. С каждым годом мы ждем только прибавления в числе его участников», — сказал Бахмутов.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter