Хоккейный «Сокол» впервые в истории выиграл матч плей-офф (видео)
Все решила шайба, заброшенная в овертайме.
Красноярский «Сокол» одержал первую в своей истории победу в
Накануне во втором матче 1/8 финала противостояния с курганским «Зауральем» красноярцы взяли верх над соперником — 2:1. В первом периоде команды обменялись голами, у «Сокола» отличился Алексей
«Хорошая игра получилась, боевая. Хочу ребят поблагодарить за эту игру, они выполнили ту установку, которую им давали».
После субботнего поражения «Сокол» выравнивает счет в серии, идущей до 4 побед. Третий и четвертый матчи команды сыграют в Красноярске 1 и 2 марта — в «Арене. Север».
Отметим, «Сокол» лишь во второй раз в истории вышел в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter