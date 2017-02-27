Хоккейный «Сокол» впервые в истории выиграл матч плей-офф (видео)

Красноярский «Сокол» одержал первую в своей истории победу в плей-офф Высшей хоккейной лиги, сообщили 27 февраля в пресс-службе клуба.

Накануне во втором матче 1/8 финала противостояния с курганским «Зауральем» красноярцы взяли верх над соперником — 2:1. В первом периоде команды обменялись голами, у «Сокола» отличился Алексей Князев-младший. Курганцы смогли сравнять счет, который так и не изменился до конца основного времени. В овертайме все решила шайба Юрия Назарова. Главный тренер Александр Титов прокомментировал итоги встречи:

«Хорошая игра получилась, боевая. Хочу ребят поблагодарить за эту игру, они выполнили ту установку, которую им давали».

После субботнего поражения «Сокол» выравнивает счет в серии, идущей до 4 побед. Третий и четвертый матчи команды сыграют в Красноярске 1 и 2 марта — в «Арене. Север».