Капитан «Салавата Юлаева» Григоренко прокомментировал фотографии с пивом
Журналист «Спорт-Экспресс» Алексей Шевченко сумел задать вопросы капитану «Салавата Юлаева» Игорю Григоренко относительно фотографий с пивом, которые появились в СМИ после второго матча в Казани.
— Самое интересное, что никто не напивался. Мы уже в 20 часов были у командного доктора на процедурах. Если бы были
Напомним, что уфимский хоккейный клуб сумел размочить счет в серии с «Ак Барсом», победив в третьем матче со счетом 4:3. Сам капитан отметился в матче одной результативной передачей и шестью минутами штрафа.
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