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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/28899650/
27 февраля 2017, 7:50 | Хоккей: Россия | PROUFU.ru

Капитан «Салавата Юлаева» Григоренко прокомментировал фотографии с пивом

Журналист «Спорт-Экспресс» Алексей Шевченко сумел задать вопросы капитану «Салавата Юлаева» Игорю Григоренко относительно фотографий с пивом, которые появились в СМИ после второго матча в Казани.

— Самое интересное, что никто не напивался. Мы уже в 20 часов были у командного доктора на процедурах. Если бы были какие-то проблемы, в клубе бы все узнали. Неприятно, что начинают писать, мол, они пьют, не выкладываются. Знали бы, с какими мы травмами играем, — поделился хоккеист.

Напомним, что уфимский хоккейный клуб сумел размочить счет в серии с «Ак Барсом», победив в третьем матче со счетом 4:3. Сам капитан отметился в матче одной результативной передачей и шестью минутами штрафа.
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