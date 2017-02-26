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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/28894662/
26 февраля 2017, 13:27 | Хоккей: Россия | Sports.kz

«Алтай» пропустил десять шайб от «Стальных Лис» в матче МХЛ

Усть-каменогорский «Алтай» в матче Молодежной хоккейной лиги дома проиграл магнитогорским «Стальным Лисам» — 2:10, пишет Sports.kz.

<nobr>Усть-каменогорский</nobr> Алтай в матче Молодежной хоккейной лиги дома проиграл магнитогорским Стальным Лисам — 2:10 пишет Sports.kz. Увеличить
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Уже в первом периоде в воротах хозяев побывали шесть безответных шайб, во втором казахстанцам удалось забросить, когда счет был уже 0:7, сделал это Александр Меньщиков, затем магниторцы отметились еще трижды, итог подвел Илья Лоншаков.

1 марта в 18:30 «Алтай» примет «Тюменский Легион».

«Алтай» — «Стальные Лисы» 2:10 (0:6, 1:2, 2:2)

Шайбы:
0:1 — 03:20 Мишаков (Швырёв). В большинстве
0:2 — 04:00 Швырёв (Янчевский, Авраменко). В равенстве
0:3 — 11:57 Меньщиков (Харькин, Болтанов). В равенстве
0:4 — 12:58 Болтанов. В равенстве
0:5 — 13:14 Янчевский (Швырёв). В равенстве
0:6 — 19:17 Дубин. В равенстве
0:7 — 31:01 Харькин. В большинстве
1:7 — 33:48 Меньщиков (Штефан, Хасенов). В большинстве
1:8 — 36:06 Янчевский (Швырёв, Авраменко). В равенстве
1:9 — 51:11 Авраменко (Швырёв). В равенстве
1:10 — 56:01 Дубин (Башкиров). В равенстве
2:10 — 58:51 Лоншаков (Пак). В равенстве

Вратари: Кутько 00:00—12:58, 40:00—60:00, Шутов 12:58—40:00 — Лозебников
Штраф: 8:8 (2:2, 2:4, 4:2).

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