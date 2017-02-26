«Алтай» пропустил десять шайб от «Стальных Лис» в матче МХЛ

Уже в первом периоде в воротах хозяев побывали шесть безответных шайб, во втором казахстанцам удалось забросить, когда счет был уже 0:7, сделал это Александр Меньщиков, затем магниторцы отметились еще трижды, итог подвел Илья Лоншаков.



1 марта в 18:30 «Алтай» примет «Тюменский Легион».



«Алтай» — «Стальные Лисы» 2:10 (0:6, 1:2, 2:2)



Шайбы:

0:1 — 03:20 Мишаков (Швырёв). В большинстве

0:2 — 04:00 Швырёв (Янчевский, Авраменко). В равенстве

0:3 — 11:57 Меньщиков (Харькин, Болтанов). В равенстве

0:4 — 12:58 Болтанов. В равенстве

0:5 — 13:14 Янчевский (Швырёв). В равенстве

0:6 — 19:17 Дубин. В равенстве

0:7 — 31:01 Харькин. В большинстве

1:7 — 33:48 Меньщиков (Штефан, Хасенов). В большинстве

1:8 — 36:06 Янчевский (Швырёв, Авраменко). В равенстве

1:9 — 51:11 Авраменко (Швырёв). В равенстве

1:10 — 56:01 Дубин (Башкиров). В равенстве

2:10 — 58:51 Лоншаков (Пак). В равенстве



Вратари: Кутько 00:00—12:58 , 40:00—60:00 , Шутов 12:58—40:00 — Лозебников

Штраф: 8:8 (2:2, 2:4, 4:2).