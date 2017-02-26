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26 февраля 2017, 11:27 | Хоккей: Россия | Sports.kz

«Снежный Барсы» минимально уступили «Сарматам» в матче МХЛ

«Снежный Барсы» в матче Молодежной хоккейной лиги приняли в Астане оренбургских «Сарматов», пишет Sports.kz.

Снежный Барсы в матче Молодежной хоккейной лиги приняли в <span class=error>Астане</span> оренбургских Сарматов пишет Sports.kz. Увеличить
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Первые два периода остались без заброшенных шайб, а в третьем отметился Алексей Факиров. 1:0 — победа «Сарматов».

28 февраля астанинская команда дома сыграет с ханты-мансийскими «Мамонтами Югры».

«Снежные Барсы» — «Сарматы» 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Шайбы:
0:1 — 53:43 Факиров (Борисов). В равенстве

Вратари: Каратаев — Сергеев
Штраф: 6:2 (4:2, 0:0, 2:0).

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