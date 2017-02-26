«Снежный Барсы» минимально уступили «Сарматам» в матче МХЛ
«Снежный Барсы» в матче Молодежной хоккейной лиги приняли в Астане оренбургских «Сарматов», пишет Sports.kz.
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Первые два периода остались без заброшенных шайб, а в третьем отметился Алексей Факиров. 1:0 — победа «Сарматов».
28 февраля астанинская команда дома сыграет с
«Снежные Барсы» — «Сарматы» 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
Шайбы:
0:1 — 53:43 Факиров (Борисов). В равенстве
Вратари: Каратаев — Сергеев
Штраф: 6:2 (4:2, 0:0, 2:0).
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