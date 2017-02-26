Рене Фазель: Заявление МОК о России — первый шаг к справедливости
«Первый шаг к справедливости» — так Рене Фазель, глава федерации хоккея высказался по поводу заявлений Международного олимпийского комитета, прозвучавших накануне. В ведомстве признали, что в докладе Ричарда Макларена не хватает доказательств.
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«Мое мнение заключается в том, о чем мы думали и в IIHF. А мы были уверены, что доказательств против России недостаточно, хотели видеть сборную РФ на зимних Олимпийских играх. Некоторые люди просто использовали этот доклад, чтобы не допустить Россию. Я очень рад, что шаг за шагом мы движемся к справедливости, к тому, где мы и должны быть», — заявил он.
По словам Фазеля, произошедшее можно считать положительным шагом в вопросе допуска РФ на Олимпийские игры в Корее, передает канал «Россия 24».
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что у международных чиновников ушло полгода, чтобы признать решение необоснованным. При этом она подчеркнула, что пока сложно оценить ущерб от произошедшего для мирового спорта.
Захарова напомнила о заявлении, сделанном полгода назад, 25 августа 2016 года в ходе брифинга в МИД России по поводу решения Спортивного арбитражного суда в отношении российской паралимпийской сборной:
«К сожалению, говоря об Олимпиаде, нельзя не сделать заявления относительно решения в отношении паралимпийской сборной нашей страны. Считаем решение Спортивного арбитражного суда в отношении российской паралимпийской сборной отвратительным и бесчеловечным. Само решение и сопровождавшие его заявления официальных лиц поражают своей необъективностью и беспрецедентным лицемерием. Наших
Об этом официальный представитель российского МИДа написала в своем Facebook.
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