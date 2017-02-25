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25 февраля 2017, 20:12 | Хоккей: Россия | Р-Спорт

Хоккеисты «СКА-Невы» обыграли «Рязань» на старте серии 1/8 финала плей-офф ВХЛ

Хоккеисты клуба «СКА-Нева» из Санкт-Петербурга обыграли «Рязань» на старте серии 1/8 финала плей-офф ВХЛ.

Встреча, прошедшая в субботу в Санкт-Петербурге, завершилась победой хозяев льда со счетом 2:0 (1:0, 1:0, 0:0). Шайбами в составе победителей отметились Илья Гребенников (на 16-й минуте), Максим Мальцев (40).

Второй матч серии до четырех побед пройдет в Петербурге 26 февраля.

В еще одной серии 1/8 финала «Динамо» из Балашихи дома обыграло альметьевский «Нефтяник» со счетом 6:3 (0:0, 4:2, 2:1). Второй матч этой серии пройдет также 26 февраля на льду «Динамо».
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