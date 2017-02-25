Хоккеисты «СКА-Невы» обыграли «Рязань» на старте серии 1/8 финала плей-офф ВХЛ
Хоккеисты клуба «СКА-Нева» из
Санкт-Петербурга обыграли «Рязань» на старте серии 1/8 финала плей-офф ВХЛ.
Встреча, прошедшая в субботу в
Второй матч серии до четырех побед пройдет в Петербурге 26 февраля.
В еще одной серии 1/8 финала «Динамо» из Балашихи дома обыграло альметьевский «Нефтяник» со счетом 6:3 (0:0, 4:2, 2:1). Второй матч этой серии пройдет также 26 февраля на льду «Динамо».
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