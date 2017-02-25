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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/28890906/
25 февраля 2017, 19:20 | Хоккей: Россия | Чемпионат.com

Завершились шесть матчей плей-офф ВХЛ

В Высшей хоккейной лиге завершились очередные матчи этапа плей-офф.

«Сарыарка» дома проиграла «Звезде» со счётом 0:4. Общий счёт в серии стал 1−1.

«Спутник» только в овертайме сумел одолеть «Ермак» — 2:1. Счёт в серии стал 1−0.

«Зауралье» дома уверенно переиграло «Сокол» со счётом 3:0. Общий счёт в серии — 1−0.

«Торос» с минимальным счётом уступил «Динамо» СПб — 0:1. Общий счёт в серии стал 1−1.

ТХК в результативной встрече проиграл «Рубину» — 3:7. Счёт в серии стал 0−2.

«Торпедо» одержало победу над «Ижсталью» — 3:2. Общий счёт в серии — 2−0.
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