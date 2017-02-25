Завершились шесть матчей плей-офф ВХЛ

«Сарыарка» дома проиграла «Звезде» со счётом 0:4. Общий счёт в серии стал 1−1.

«Спутник» только в овертайме сумел одолеть «Ермак» — 2:1. Счёт в серии стал 1−0.

«Зауралье» дома уверенно переиграло «Сокол» со счётом 3:0. Общий счёт в серии — 1−0.

«Торос» с минимальным счётом уступил «Динамо» СПб — 0:1. Общий счёт в серии стал 1−1.

ТХК в результативной встрече проиграл «Рубину» — 3:7. Счёт в серии стал 0−2.

«Торпедо» одержало победу над «Ижсталью» — 3:2. Общий счёт в серии — 2−0.