«Торпедо» во второй раз победило «Ижсталь» в плей-офф ВХЛ
Во втором матче 1/8
плей-офф ВХЛ в Усть-Каменогорске «Торпедо» сыграло с «Ижсталью» из Ижевска, пишет Sports.kz.
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Первый период остался безголевым. Во второй двадцатиминутке на шайбы
1 марта состоится третий матч 1/8
«Торпедо» — «Ижсталь» 3:2 (0:0, 3:1, 0:1)
Счет в серии: 2:0
Шайбы:
1:0 — 20:41 Беляев. В большинстве
2:0 — 28:19 Романов. В равенстве
2:1 — 32:58 Панасенко (Курдюков). В равенстве
3:1 — 37:46 Жайлауов (Фадеев, Тунхузин). В равенстве
3:2 — 40:30 Банцерев (Черников). В большинстве
Вратари: Полуэктов — Смирягин
Штраф: 12:12 (0:4, 6:4, 2:4).
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