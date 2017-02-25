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25 февраля 2017, 18:17 | Хоккей: Россия | Sports.kz

«Торпедо» во второй раз победило «Ижсталь» в плей-офф ВХЛ

Во втором матче 1/8 плей-офф ВХЛ в Усть-Каменогорске «Торпедо» сыграло с «Ижсталью» из Ижевска, пишет Sports.kz.

Во втором матче 1/8 <nobr>плей-офф</nobr> <span class=error>ВХЛ</span> в <nobr>Усть-Каменогорске</nobr> <span class=error>Торпедо</span> сыграло с <span class=error>Ижсталью</span> из Ижевска пишет Sports.kz. Увеличить
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Первый период остался безголевым. Во второй двадцатиминутке на шайбы усть-каменогорцев Максима Беляева, Константина Романова и Талгата Жайлауова ответил ижевчанин Никита Панасенко. В третьем отрезке игры Евгений Банцерев забросил шайбу в ворота хозяев.

1 марта состоится третий матч 1/8 плей-офф ВХЛ в Ижевске между усть-каменогорским «Торпедо» и «Ижсталью».

«Торпедо» — «Ижсталь» 3:2 (0:0, 3:1, 0:1)
Счет в серии: 2:0

Шайбы:
1:0 — 20:41 Беляев. В большинстве
2:0 — 28:19 Романов. В равенстве
2:1 — 32:58 Панасенко (Курдюков). В равенстве
3:1 — 37:46 Жайлауов (Фадеев, Тунхузин). В равенстве
3:2 — 40:30 Банцерев (Черников). В большинстве

Вратари: Полуэктов — Смирягин
Штраф: 12:12 (0:4, 6:4, 2:4).

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