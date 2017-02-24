Тюменский «Рубин» обыграл на выезде ТХК в первом матче 1/8 финала плей-офф ВХЛ

Встреча, прошедшая в пятницу в Твери, завершилась со счетом 3:2 (0:0, 2:0, 1:2) в пользу гостей. У «Рубина» отличились Дмитрий Клопов (27-я минута), Виталий Зотов (38) и Максим Зюзякин (41). У хозяев шайбы забросили Вячеслав Шевченко (49) и Павел Володин (58).

Счет в серии до четырех побед стал 1−0. Следующий матч пройдет также в Твери 25 февраля.