Тюменский «Рубин» обыграл на выезде ТХК в первом матче 1/8 финала плей-офф ВХЛ
Тюменский «Рубин» обыграл на выезде ТХК в первом матче 1/8 финала
плей-офф Высшей хоккейной лиги (ВХЛ).
Встреча, прошедшая в пятницу в Твери, завершилась со счетом 3:2 (0:0, 2:0, 1:2) в пользу гостей. У «Рубина» отличились Дмитрий Клопов (27-я минута), Виталий Зотов (38) и Максим Зюзякин (41). У хозяев шайбы забросили Вячеслав Шевченко (49) и Павел Володин (58).
Счет в серии до четырех побед стал 1−0. Следующий матч пройдет также в Твери 25 февраля.
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