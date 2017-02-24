«Сарыарка» разгромила «Звезду» в плей-офф ВХЛ
В первом матче 1/8
плей-офф ВХЛ в Караганде «Сарыарка» сыграла со «Звездой» из Чехова, пишет Sports.kz.
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В первом периоде карагандинцы Александр Юксеев, Валерий Поляков и Олег Ломако забросили по шайбе в ворота гостей. Во второй двадцатиминутке Даниил Ердаков поразил ворота «Звезды». В третьем отрезке игры Артур Сарваров и Эдгарс Сиксна продолжили громить гостей.
25 февраля состоится второй матч 1/8
«Сарыарка» — «Звезда» 6:0 (3:0, 1:0, 2:0)
Счет в серии: 1:0
Шайбы:
1:0 — 14:21 Юксеев (Орлов). В равенстве
2:0 — 15:27 Поляков (Валицкий). В большинстве
3:0 — 17:46 Ломако (Антоновский, Сарваров). В большинстве
4:0 — 26:15 Ердаков (Сарваров). В меньшинстве
5:0 — 43:32 Сарваров (Ердаков, Ломако). В большинстве
6:0 — 45:10 Сиксна (Мажуга). В большинстве
Вратари: Гелашвили — Самойлов
Штраф: 14:16 (4:6, 8:2, 2:8).
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