«Сарыарка» разгромила «Звезду» в плей-офф ВХЛ

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В первом периоде карагандинцы Александр Юксеев, Валерий Поляков и Олег Ломако забросили по шайбе в ворота гостей. Во второй двадцатиминутке Даниил Ердаков поразил ворота «Звезды». В третьем отрезке игры Артур Сарваров и Эдгарс Сиксна продолжили громить гостей.



25 февраля состоится второй матч 1/8 плей-офф ВХЛ в Караганде между «Сарыаркой» и «Звездой» из Чехова.



«Сарыарка» — «Звезда» 6:0 (3:0, 1:0, 2:0)

Счет в серии: 1:0



Шайбы:

1:0 — 14:21 Юксеев (Орлов). В равенстве

2:0 — 15:27 Поляков (Валицкий). В большинстве

3:0 — 17:46 Ломако (Антоновский, Сарваров). В большинстве

4:0 — 26:15 Ердаков (Сарваров). В меньшинстве

5:0 — 43:32 Сарваров (Ердаков, Ломако). В большинстве

6:0 — 45:10 Сиксна (Мажуга). В большинстве



Вратари: Гелашвили — Самойлов

Штраф: 14:16 (4:6, 8:2, 2:8).