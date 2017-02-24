«Металлург» продолжил серию против «Куньлуня» победой — 5:3
Оскар Осала —
хет-трик за магнитогорскую команду, Шон Коллинз — дубль за Пекин.
Вслед за челябинским «Трактором» победу в матче 24 февраля празднует магнитогорский «Металлург» — второй матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина против китайского «Куньлунь Ред Стар» завершился со счетом 5:3, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Ожидаемой легкой прогулки для металлургов не получилось — китайцам удалось навязать сопернику борьбу и вести в счете в середине второго периода. Но в конце матча сказался класс чемпионов КХЛ. Герой дня — Оскар Осала, который оформил
У гостей дубль на счету Шона Коллинза (22:48; 28:27, 5×4), еще один гол забил Зак Юйэнь (37:03).
Счет в серии до четырех побед стал 2−0 в пользу «Магнитки». Следующий матч состоится 26 февраля в Пекине.
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