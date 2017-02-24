«Торпедо» повело в серии плей-офф ВХЛ с «Ижсталью»
В первом матче 1/8
плей-офф ВХЛ в Усть-Каменогорске «Торпедо» сыграло с «Ижсталью» из Ижевска, пишет Sports.kz.
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Единственную шайбу в игре забросил Александр Архипов из «Торпедо».
По окончанию регулярного чемпионата ВХЛ
«Торпедо» — «Ижсталь» 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)
Счет в серии: 1:0
Шайбы:
1:0 — 15:48 Архипов (Беляев, Коротков). В большинстве
Вратари: Полуэктов — Смирягин
Штраф: 10:8 (2:4, 2:0, 6:4).
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