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24 февраля 2017, 18:15 | Хоккей: Россия | Sports.kz

«Торпедо» повело в серии плей-офф ВХЛ с «Ижсталью»

В первом матче 1/8 плей-офф ВХЛ в Усть-Каменогорске «Торпедо» сыграло с «Ижсталью» из Ижевска, пишет Sports.kz.

В первом матче 1/8 <nobr>плей-офф</nobr> <span class=error>ВХЛ</span> в <nobr>Усть-Каменогорске</nobr> <span class=error>Торпедо</span> сыграло с <span class=error>Ижсталью</span> из Ижевска пишет Sports.kz. Увеличить
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Единственную шайбу в игре забросил Александр Архипов из «Торпедо».

По окончанию регулярного чемпионата ВХЛ усть-каменогорске «Торпедо» занимает первое место в турнирной таблице.

«Торпедо» — «Ижсталь» 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)
Счет в серии: 1:0

Шайбы:
1:0 — 15:48 Архипов (Беляев, Коротков). В большинстве

Вратари: Полуэктов — Смирягин
Штраф: 10:8 (2:4, 2:0, 6:4).

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