«Динамо СПб» проиграло «Торосу» в первом матче 1/8 финала плей-офф ВХЛ

Единственную шайбу забросил Виктор Другов. Команда из Нефтекамска повела в серии 1 — 0.

Напомним, в четвертьфинал выходит команда, которая одержит четыре победы. Следующий матч «Торос» и «Динамо» проведут 25 февраля в Нефтекамске, матчи в Петербурге пройдут 28 февраля и 1 марта.

В регулярном чемпионате ВХЛ петербуржцы заняли 12 место, «Торос» закончил регулярку на пятой строчке.