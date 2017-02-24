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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/28883823/
24 февраля 2017, 17:53 | Хоккей: Россия | Советский спорт

«Динамо СПб» проиграло «Торосу» в первом матче 1/8 финала плей-офф ВХЛ

Петербургское «Динамо» уступило «Торосу» в выездном матче 1/8 финала плей-офф ВХЛ со счетом 0:1.

Единственную шайбу забросил Виктор Другов. Команда из Нефтекамска повела в серии 1 — 0.

Напомним, в четвертьфинал выходит команда, которая одержит четыре победы. Следующий матч «Торос» и «Динамо» проведут 25 февраля в Нефтекамске, матчи в Петербурге пройдут 28 февраля и 1 марта.

В регулярном чемпионате ВХЛ петербуржцы заняли 12 место, «Торос» закончил регулярку на пятой строчке.
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