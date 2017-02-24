«Динамо СПб» проиграло «Торосу» в первом матче 1/8 финала плей-офф ВХЛ
Петербургское «Динамо» уступило «Торосу» в выездном матче 1/8 финала
плей-офф ВХЛ со счетом 0:1.
Единственную шайбу забросил Виктор Другов. Команда из Нефтекамска повела в серии 1 — 0.
Напомним, в четвертьфинал выходит команда, которая одержит четыре победы. Следующий матч «Торос» и «Динамо» проведут 25 февраля в Нефтекамске, матчи в Петербурге пройдут 28 февраля и 1 марта.
В регулярном чемпионате ВХЛ петербуржцы заняли 12 место, «Торос» закончил регулярку на пятой строчке.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter