Тренера «Адмирала» на матче с «Авангардом» бросил в арбитров бутылку с водой

Сегодня, 24 февраля, омский «Авангард» провел вторую игру серии с «Адмиралом». Прошлую встречу «ястребы» завершили победой в третьем овертайме. В сегодняшнем матче страсти были накалены до предела. Обе команды не собирались спускать игру на тормозах. Результатом этого стало множество удалений, которые не всегда спокойно воспринимали обе команды.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="uk"><p lang="ru" dir="ltr">А между тем тренера гостей Александра Андриевского удаляют до конца игры. Что-то нехорошее услышали арбитры от него <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%90%D0%92%D0%93%D0%90%D0%94%D0%9C?src=hash">#АВГАДМ</a></p>— ХК Авангард (@hcavangardomsk) <a href="https://twitter.com/hcavangardomsk/status/835100131108212736">24 лютого 2017 р.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Так, главный тренер «Адмирала» после очередного удаления игрока своей команды нелицеприятно высказался в адрес судейства и был удален со скамейки до конца игры. В знак своего недовольства Александр Андриевский бросил в судей бутылку с водой, после чего ушел под трибуны.

Эпизод произошел во втором периоде встречи, когда цифры на табло были равными — 3:3. После удаления тренера «Адмирал» не смог ничего показать на льду и проигрывает со счетом 6:3.