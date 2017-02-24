Тренера «Адмирала» на матче с «Авангардом» бросил в арбитров бутылку с водой
Наставник дальневосточной команды был удален до конца игры.
Сегодня, 24 февраля, омский «Авангард» провел вторую игру серии с «Адмиралом». Прошлую встречу «ястребы» завершили победой в третьем овертайме. В сегодняшнем матче страсти были накалены до предела. Обе команды не собирались спускать игру на тормозах. Результатом этого стало множество удалений, которые не всегда спокойно воспринимали обе команды.
Так, главный тренер «Адмирала» после очередного удаления игрока своей команды нелицеприятно высказался в адрес судейства и был удален со скамейки до конца игры. В знак своего недовольства Александр Андриевский бросил в судей бутылку с водой, после чего ушел под трибуны.
Эпизод произошел во втором периоде встречи, когда цифры на табло были равными — 3:3. После удаления тренера «Адмирал» не смог ничего показать на льду и проигрывает со счетом 6:3.
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