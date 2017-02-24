Корноухов рассказал о своем внезапном увольнении из «Авангарда»
Отставка для тренера оказалась неожиданной.
Впервые после своей отставки, которая случилась еще до старта нового сезона КХЛ, бывший тренер «Авангарда» Евгений Корноухов дал большое интервью прессе. С
Евгений Корноухов,
— Для меня эта отставка стала неожиданной. Перед стартом сезона я встречался с руководством клуба. Озвучил направление, в котором работает команда, её цели. Я очень серьёзно проанализировал первый сезон, в котором были серьёзные ошибки и недочёты. Планировал вывести на оптимальную форму именно к старту сезона. То, что планировал, я сделал. Самая главная ошибка — не учёл, что проигрыши на подготовительном этапе могут сыграть такую серьёзную роль. Расстался с клубом хорошо. Решение было принято, а искать виноватого, плакаться посчитал ненужным. Мне предлагали несколько вариантов, чтобы остаться в системе клуба, но для меня в тот момент было очень тяжело оставаться в «Авангарде».
Также Корноухов не смог решиться перейти в другой клуб КХЛ. Отметим, что по некоторым данным бывшему наставнику омской команды предлагали возглавить «Югру». «Сразу после отставки поступало предложение возглавить клуб КХЛ. Но на тот момент, мягко говоря, я был не готов, был полностью выжат, пустой», — говорит Корноухов.
Он также рассказал о конфликтах с лидерами, которые по мнению болельщиков, были в команде во время работы Евгения Корноухова. В частности, по версии фанатов,
— На самом деле при мне внутри команды не было конфликтов с лидерами. Конечно, были недовольные, которые не хотели выполнять работу. Но это задача тренера — выставить определённую линию и требовать её выполнения. Я не слышал от капитана, от его помощников слов недовольства. Сам себя в работе не жалею и того же требую от других. А недовольные как были, так и будут, — добавил Корноухов.
Напомним, что «Авангард» расстался с Корноуховым в августе прошлого года, перед стартом регулярного чемпионата КХЛ сезона 2016/17. Хотя еще в июле президент клуба Владимир Шалаев допускал мысль, что Корноухов может остаться главным тренером «Авангарда» пять сезонов.
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