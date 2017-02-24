Корноухов рассказал о своем внезапном увольнении из «Авангарда»

Впервые после своей отставки, которая случилась еще до старта нового сезона КХЛ, бывший тренер «Авангарда» Евгений Корноухов дал большое интервью прессе. С экс-наставником «ястребов» поговорил корреспондент «Спорт FM». В беседе Корноухов признался, что не ожидал увольнения из «Авангарда» и не был готов к такому повороту карьеры.

Евгений Корноухов, экс-главный тренер «Авангарда»:

— Для меня эта отставка стала неожиданной. Перед стартом сезона я встречался с руководством клуба. Озвучил направление, в котором работает команда, её цели. Я очень серьёзно проанализировал первый сезон, в котором были серьёзные ошибки и недочёты. Планировал вывести на оптимальную форму именно к старту сезона. То, что планировал, я сделал. Самая главная ошибка — не учёл, что проигрыши на подготовительном этапе могут сыграть такую серьёзную роль. Расстался с клубом хорошо. Решение было принято, а искать виноватого, плакаться посчитал ненужным. Мне предлагали несколько вариантов, чтобы остаться в системе клуба, но для меня в тот момент было очень тяжело оставаться в «Авангарде».

Также Корноухов не смог решиться перейти в другой клуб КХЛ. Отметим, что по некоторым данным бывшему наставнику омской команды предлагали возглавить «Югру». «Сразу после отставки поступало предложение возглавить клуб КХЛ. Но на тот момент, мягко говоря, я был не готов, был полностью выжат, пустой», — говорит Корноухов.

Он также рассказал о конфликтах с лидерами, которые по мнению болельщиков, были в команде во время работы Евгения Корноухова. В частности, по версии фанатов, из-за недопонимания с тренером клуб покинул ветеран омского хоккея Александр Попов, выступавший за «Авангард» с 1998 года. Версию о конфликтах Корноухов категорически отверг и заявил, что все разговоры об этом не более чем «интрижки».

— На самом деле при мне внутри команды не было конфликтов с лидерами. Конечно, были недовольные, которые не хотели выполнять работу. Но это задача тренера — выставить определённую линию и требовать её выполнения. Я не слышал от капитана, от его помощников слов недовольства. Сам себя в работе не жалею и того же требую от других. А недовольные как были, так и будут, — добавил Корноухов.

Напомним, что «Авангард» расстался с Корноуховым в августе прошлого года, перед стартом регулярного чемпионата КХЛ сезона 2016/17. Хотя еще в июле президент клуба Владимир Шалаев допускал мысль, что Корноухов может остаться главным тренером «Авангарда» пять сезонов.