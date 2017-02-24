«Бирюса» по буллитам победила «Арктик-Университет» в домашнем матче чемпионата ЖХЛ
МОСКВА, 24 фев —
Р-Спорт. Хоккеистки красноярской «Бирюсы» в серии буллитов обыграли ухтинский «Арктик-Университет» в домашнем матче чемпионата Женской хоккейной лиги (ЖХЛ).
Встреча, состоявшаяся в пятницу в Красноярске, завершилась со счетом 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу хозяек льда. В составе победительниц шайбы забросили Елена Мезенцева (14-я минута) и Екатерина Лобова (27), решающий буллит реализовала Лидия Малявко. У соперниц дубль оформила Фануза Кадирова (19, 37).
Ранее на этой неделе команды уже провели две встречи между собой, и обе закончились победами «Бирюсы».
В четверг подмосковное «Торнадо» досрочно стало чемпионом ЖХЛ, после того как их ближайший преследователь уфимская «Агидель» не смогла в основное время обыграть «Динамо» из
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