Тренер: Высокая конкуренция наблюдается в ЖХЛ, несмотря на большой отрыв «Торнадо»
МОСКВА, 23 февраля. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Соперники подмосковного «Торнадо» оказали клубу серьезную конкуренцию в нынешнем сезоне Женской хоккейной лиги (ЖХЛ), несмотря на существенный отрыв команды в турнирной таблице. Об этом ТАСС рассказал главный тренер подмосковной команды и сборной России Алексей Чистяков.
После победы
«Мы долго шли к этой цели, усиленно работали. Считаю, что мы более ровно, по сравнению с конкурентами, прошли чемпионат, брали свои очки и в очной борьбе не уступили соперникам, — сказал Чистяков. — Все наши девчонки прогрессируют, у нас очень молодая команда, которая идет вперед, и за счет своего упорства и желания хоккеистки смогли победить.
«Конкуренция была серьезная, несмотря на такой отрыв от других команд, — продолжил он. —
«Сильно ли изменится состав на следующий сезон? Пока сложно сказать, но есть определенные наметки. Будем индивидуально разговаривать с каждым игроком, какие личные цели они ставят в следующем сезоне, чего хотят добиться. Может,
«Торнадо» второй раз подряд и девятый в истории выиграл чемпионат России. Дмитровский клуб также является четырехкратным победителем Кубка европейских чемпионов и пятикратным серебряным призером российского первенства.
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