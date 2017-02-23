Тренер: Высокая конкуренция наблюдается в ЖХЛ, несмотря на большой отрыв «Торнадо»

После победы санкт-петербургского «Динамо» над уфимской «Агиделью» в серии буллитов «Торнадо» досрочно стал чемпионом России. В активе подмосковного клуба 84 очка после 33 туров, «Агидель» смогла набрать 64 балла за 30 матчей. Всего команды должны провести в чемпионате по 36 игр.

«Мы долго шли к этой цели, усиленно работали. Считаю, что мы более ровно, по сравнению с конкурентами, прошли чемпионат, брали свои очки и в очной борьбе не уступили соперникам, — сказал Чистяков. — Все наши девчонки прогрессируют, у нас очень молодая команда, которая идет вперед, и за счет своего упорства и желания хоккеистки смогли победить. Кто-то из спортсменок уже был чемпионом, а кто-то только впервые завоевал титул».

«Конкуренция была серьезная, несмотря на такой отрыв от других команд, — продолжил он. — Где-то наши соперники недоработали, где-то просчитались в личных встречах, некоторые не совсем ровно прошли сезон, теряя очки в легких матчах. А у нас получилось пройти без тяжелых потерь, поэтому и получился такой отрыв».

«Сильно ли изменится состав на следующий сезон? Пока сложно сказать, но есть определенные наметки. Будем индивидуально разговаривать с каждым игроком, какие личные цели они ставят в следующем сезоне, чего хотят добиться. Может, кто-то получит хорошее предложение из других клубов, а кто-то, возможно, потеряет мотивацию, поэтому все будем решать в индивидуальном порядке», — подытожил специалист.

«Торнадо» второй раз подряд и девятый в истории выиграл чемпионат России. Дмитровский клуб также является четырехкратным победителем Кубка европейских чемпионов и пятикратным серебряным призером российского первенства.