Хоккеистки подмосковного «Торнадо» защитили чемпионский титул в ЖХЛ
МОСКВА, 23 фев —
Р-Спорт. Хоккеистки «Торнадо» из Подмосковья защитили чемпионский титул в Женской хоккейной лиге.
«Торнадо» стало чемпионом досрочно, после того как их ближайший преследователь — уфимская «Агидель» — не смогла в основное время обыграть «Динамо» из
Ранее в четверг «Торнадо» разгромило СКСО из Екатеринбурга со счетом 11:0 и набрало 84 очка после 33 матчей.
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