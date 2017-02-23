Хоккеистки подмосковного «Торнадо» защитили чемпионский титул в ЖХЛ

«Торнадо» стало чемпионом досрочно, после того как их ближайший преследователь — уфимская «Агидель» — не смогла в основное время обыграть «Динамо» из Санкт-Петербурга. По итогам трех периодов в матче счет — 2:2.

Ранее в четверг «Торнадо» разгромило СКСО из Екатеринбурга со счетом 11:0 и набрало 84 очка после 33 матчей.