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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/28874208/
23 февраля 2017, 14:51 | Хоккей: Россия | Р-Спорт

Хоккеистки подмосковного «Торнадо» защитили чемпионский титул в ЖХЛ

МОСКВА, 23 фев — Р-Спорт. Хоккеистки «Торнадо» из Подмосковья защитили чемпионский титул в Женской хоккейной лиге.

«Торнадо» стало чемпионом досрочно, после того как их ближайший преследователь — уфимская «Агидель» — не смогла в основное время обыграть «Динамо» из Санкт-Петербурга. По итогам трех периодов в матче счет — 2:2.

Ранее в четверг «Торнадо» разгромило СКСО из Екатеринбурга со счетом 11:0 и набрало 84 очка после 33 матчей.
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