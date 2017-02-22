«Алтай» уступил «Сарматам» в матче МХЛ
В рамках чемпионата МХЛ в
Усть-Каменогорске «Алтай» повторно сыграл с «Сарматами» из Оренбурга, сообщает Sports.kz.
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Первый период остался безголевым. Во второй двадцатиминутке Глеб Пивунов из Оренбурга и Александр Меньщиков из
25 февраля в
«Алтай» — «Сарматы» 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)
Шайбы:
0:1 — 31:06 Пивунов. В равенстве
1:1 — 31:31 Меньщиков (Гусейнов). В равенстве
1:2 — 57:41 Новосёлов (Багин, Факиров). В равенстве
1:3 — 59:41 Борисов. В равенстве, в пустые ворота
Вратари: Кутько — Кудашев
Штраф: 8:4 (4:2, 4:2, 0:0).
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