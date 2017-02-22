«Алтай» уступил «Сарматам» в матче МХЛ

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Первый период остался безголевым. Во второй двадцатиминутке Глеб Пивунов из Оренбурга и Александр Меньщиков из Усть-Каменогорска обменялись шайбами. В третьем отрезке игры Евгений Новосёлов и Евгений Борисов принесли победу гостям.



25 февраля в Усть-Каменогорске «Алтай» сыграет с магнитогорскими «Стальными Лисами».



«Алтай» — «Сарматы» 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)



Шайбы:

0:1 — 31:06 Пивунов. В равенстве

1:1 — 31:31 Меньщиков (Гусейнов). В равенстве

1:2 — 57:41 Новосёлов (Багин, Факиров). В равенстве

1:3 — 59:41 Борисов. В равенстве, в пустые ворота



Вратари: Кутько — Кудашев

Штраф: 8:4 (4:2, 4:2, 0:0).