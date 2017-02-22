Хоккеистки «Торнадо» забросили 12 шайб СКСО в матче чемпионата ЖХЛ
Хоккеистки подмосковного «Торнадо» разгромили на выезде СКСО из Свердловской области в матче регулярного чемпионата Женской хоккейной лиги (ЖХЛ).
Встреча, прошедшая в среду в Верхней Пышме, завершилась со счетом 12:2 (5:1, 0:1, 7:1) в пользу гостей. У победительниц
Соперники встречались друг с другом в Верхней Пышме во вторник, и тогда победу также одержал «Торнадо» (7:0).
В другом матче дня красноярская «Бирюса» дома переиграла «Арктик-Университет» из Ухты со счетом 3:1 (2:0, 1:1, 0:0). Победу хозяйкам принесла Татьяна Шаталова (9-я, 19-я), оформившая дубль. Еще одну шайбу забросила Елена Подкаменная (32-я). У гостей отличилась Фануза Кадирова (29-я).
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