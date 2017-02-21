Хоккеистки «Торнадо» разгромили на выезде СКСО в матче чемпионата ЖХЛ

Встреча, прошедшая в Верхней Пышме во вторник, завершилась со счетом 7:0 (2:0, 1:0, 4:0) в пользу гостей. В составе «Торнадо» дублем отметилась Мария Кокошкина (45-я и 57-я минуты), также шайбы забросили Нина Пирогова (2), Анна Шохина (20), Мария Баталова (30), Елена Водопьянова (55) и Мария Лобурь (57).

Результаты других матчей дня:

«Динамо» (Санкт-Петербург) — «Агидель» (Уфа) — 1:5,

«Бирюса» (Красноярск) — «Акртик-Университет» (Ухта) — 2:1.