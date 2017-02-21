Владимир Городецкий: трагедии из результата «Сибири» никто не делает

Прошедший регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сложился для новосибирского клуба «Сибирь» неудачно из-за большого количества травм, которые получали ключевые игроки по ходу сезона. Об этом сообщил журналистам губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий.

«Сибирь» в нынешнем сезоне КХЛ впервые с 2012 года не смогла выйти в плей-офф, завершив чемпионат на девятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции.

«Задачу ставили — как минимум выйти в плей-офф. Но так сложился сезон, что восемь ключевых игроков были травмированы, притом на месяц, не на неделю. Это сказалось, были потеряны очки», — сказал Городецкий (цитата по Sports.ru).

Глава региона также отметил, что руководство клуба и региональные власти не делают трагедии из результата «Сибири» по итогам чемпионата.

«Это будет встряской, мотивацией перед следующим сезоном», — подчеркнул губернатор.

Ранее пресс-служба «Сибири» объявила об отставке главного тренера Андрея Скабелки. Губернатор данный факт комментировать не стал.

Скабелка возглавлял тренерский штаб «Сибири» с апреля 2014 года. Под его руководством команда достигла наилучшего результата в своей истории — бронзы чемпионата КХЛ в сезоне-2014/15.