Владимир Городецкий: трагедии из результата «Сибири» никто не делает
«Сибирь» в нынешнем сезоне КХЛ впервые с 2012 года не смогла выйти в
плей-офф.
Прошедший регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сложился для новосибирского клуба «Сибирь» неудачно
«Сибирь» в нынешнем сезоне КХЛ впервые с 2012 года не смогла выйти в
«Задачу ставили — как минимум выйти в
Глава региона также отметил, что руководство клуба и региональные власти не делают трагедии из результата «Сибири» по итогам чемпионата.
«Это будет встряской, мотивацией перед следующим сезоном», — подчеркнул губернатор.
Ранее
Скабелка возглавлял тренерский штаб «Сибири» с апреля 2014 года. Под его руководством команда достигла наилучшего результата в своей истории — бронзы чемпионата КХЛ в сезоне-2014/15.
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