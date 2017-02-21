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21 февраля 2017, 0:31 | Хоккей: Россия | Чемпионат.com

Результаты игрового дня МХЛ

20 февраля в регулярном чемпионате МХЛ было сыграно три матча.

«Кузнецкие Медведи» в Новокузнецке обыграли «Омских Ястребов» со счётом 3:1.

Тимур Фаткуллин и Иван Емец создали комфортный задел для хозяев в первом периоде. После перерыва «ястребы» одну шайбу отыграли благодаря усилиям Никиты Самохвалова, а окончательный счёт установил Емец, оформивший дубль на последних минутах встречи.

«Сибирские Снайперы» на домашнем льду одолели «Белых Медведей» со счётом 4:3 ОТ.

Гости на девятой минуте встречи лидировали со счётом 2:0 — отличились Владислав Кулиев и Юрий Могильников. Новосибирцы забили следующие три гола, авторами шайб стали Илья Морозов, Даниил Лапин и Михаил Назаров. Платон Попов восстановил равенство за три минуты до конца основного времени, а в овертайме решающий бросок нанёс Семён Сухов. МХК «Спартак» одержал гостевую победу над «Красной Армией» со счётом 4:2.

В составе «армейцев» шайбы забросили Михаил Бякин и Александр Козырев. Голы красно-белых на счету Михаила Жолобова, Алексея Гусева, Ивана Клепко и Никиты Ли.
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Новости Российского хоккея

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