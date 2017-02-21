Результаты игрового дня МХЛ

«Кузнецкие Медведи» в Новокузнецке обыграли «Омских Ястребов» со счётом 3:1.

Тимур Фаткуллин и Иван Емец создали комфортный задел для хозяев в первом периоде. После перерыва «ястребы» одну шайбу отыграли благодаря усилиям Никиты Самохвалова, а окончательный счёт установил Емец, оформивший дубль на последних минутах встречи.



«Сибирские Снайперы» на домашнем льду одолели «Белых Медведей» со счётом 4:3 ОТ.

Гости на девятой минуте встречи лидировали со счётом 2:0 — отличились Владислав Кулиев и Юрий Могильников. Новосибирцы забили следующие три гола, авторами шайб стали Илья Морозов, Даниил Лапин и Михаил Назаров. Платон Попов восстановил равенство за три минуты до конца основного времени, а в овертайме решающий бросок нанёс Семён Сухов. МХК «Спартак» одержал гостевую победу над «Красной Армией» со счётом 4:2.