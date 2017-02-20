Стали известны все пары плей-офф ВХЛ

16 команд распределены по парам согласно местам в турнирной таблице.



1/8 финала:

«Торпедо» (1) — «Ижсталь» (16)

«СКА-Нева» (2) — ХК «Рязань» (15)

«Сарыарка» (3) — «Звезда» (14)

«Спутник» (4) — «Ермак» (13)

«Торос» (5) — «Динамо» СПб (12)

«Динамо» Бшх (6) — «Нефтяник» (11)

ТХК (7) — «Рубин» (10)

«Зауралье» (8) — «Сокол» (9)



Серии в каждом раунде проводятся до четырёх побед. «Торпедо» — «Ижсталь», «Сарыарка» — «Звезда», «Торос» — «Динамо» Спб и ТХК -«Рубин» начнут плей-офф 24 февраля, «СКА-Нева» — «Рязань», «Спутник» — «Ермак», «Динамо» Бшх — «Нефтяник» и «Зауралье» — «Сокол» проведут первые встречи 25 февраля.