«Омские ястребы» проиграли, несмотря на рекорд Манукяна, «Спартак» обыграл «Красную Армию»

В матче против «Кузнецких медведей» (1:3) форвард «Омских Ястребов» Артем Манукян набрал свое 100-е очков в сезоне и установил новый рекорд МХЛ. В других матчах «Спартак» обыграл «Красную Армию», а «Сибирские снайперы» в овертайме вырвали победу над «Белыми медведями».

МХЛ.

Регулярный чемпионат.

«Кузнецкие медведи» (Новокузнецк) — «Омские ястребы» (Омск) — 3:1 (2:0, 0:1, 1:0).

Голы: Фаткуллин — 7 (Зиновьев), 13:17 — 1:0. Емец — 9 (Малетин, Шевченко), 19:31 — 2:0. Самохвалов — 12 (бол., А. Манукян), 21:24 — 2:1. Емец — 10 (п.в.), 58:50 — 3:1.

Вратари: Югов — Лобачев (58:35 — 58:50).

Судья: Светилов.

20 февраля. Новокузнецк. Дворец спорта кузнецких металлургов.

«Сибирские снайперы» (Новосибирск) — «Белые медведи» (Челябинск) — 4:3 ОТ (1:2, 1:0, 1:1, 1:0).

Голы: Кулиев — 13, 3:33 — 0:1. Могильников — 6 (Шадрин), 8:29 — 0:2. Морозов — 4, 14:18 — 1:2. Лапин — 13 (Бахтин, Локтев), 25:57 — 2:2. Самохвалов — 12 (бол., Локтев), 43:07 — 3:2. Попов — 16 (Подкорытов, Тертышный), 57:07 — 3:3. Самохвалов — 12 (бол., Морозов), 61:38 — 4:3.

Вратари: Шарапов — Мустафин.

Судьи: Арзамазов, Самарин.

20 февраля. Новосибирск. ЛДС «Сибирь».

«Красная Армия» (Москва) — МХК «Спартак» (Москва) — 2:4 (1:2, 1:2, 0:0).

Голы: Бякин — 21 (Крашенинников, Лобанов), 5:05 — 1:0. Жолобов — 24 (Ревацкий, Первов), 8:05 — 1:1. Самохвалов — 12 (бол., Шашков, Ли), 15:05 — 1:2. Клепко — 3 (Чибиряев, Волков), 22:00 — 1:3. Самохвалов — 12 (бол., Шашков), 26:00 — 1:4. Самохвалов — 12 (бол., Макеев, Мещеряков), 33:48 — 2:4.

Вратари: Самойлов (Корепанов, 26:00) — Лысенков.

Судьи: Бирин, Морозов.

20 февраля. Москва. Ледовый дворец ЦСКА.