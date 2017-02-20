Манукян впервые в истории МХЛ набрал 100 очков в «регулярке»

18-летний форвард в матче регулярного чемпионата против «Кузнецких медведей» (1:3) отдал голевую передачу. Этот результативный балл стал для Манукяна сотым в текущем сезоне. На его счету 37 голов и 63 голевые передачи.

Манукян стал первым игроком в истории МХЛ, набравшим 100 очков в регулярных чемпионатах. Ранее лучший результат в сезоне-13/14 показал нападающий «Толпара» Алексей Митрофанов — 92 (40+52) очка.