Борис Дубровский пожелал «Трактору» спортивной удачи в плей-офф КХЛ
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский пожелал челябинскому хоккейному клубу «Трактор» спортивной удачи и выхода в полуфинал конференции стадии
плей-офф Континентальной хоккейной лиги.
По словам главы региона, на прошлой неделе «Трактор» обеспечил себе итоговое четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, и преимущество своего поля во встречах первого раунда
«Мы будем принципиальны в этой борьбе и пожелаем “Трактор” спортивной удачи и пройти в полуфинал конференции» — отметил Борис Дубровский.
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в
Игры первого раунда
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