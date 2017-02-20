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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/28837556/
20 февраля 2017, 15:21 | Хоккей: Россия | Uralpress.ru

Борис Дубровский пожелал «Трактору» спортивной удачи в плей-офф КХЛ

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский пожелал челябинскому хоккейному клубу «Трактор» спортивной удачи и выхода в полуфинал конференции стадии плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

По словам главы региона, на прошлой неделе «Трактор» обеспечил себе итоговое четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, и преимущество своего поля во встречах первого раунда плей-офф. В нем соперником клуба станет «Барыс» из Астаны.

«Мы будем принципиальны в этой борьбе и пожелаем “Трактор” спортивной удачи и пройти в полуфинал конференции» — отметил Борис Дубровский.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе губернатора, плей-офф КХЛ 2017 начнется уже завтра, 21 февраля. Четвертьфиналы, полуфиналы и финалы проводятся внутри конференций, а победители «Запада» и «Востока» встретятся в финале чемпионата, где поборются за главный трофей — Кубок Гагарина.

Игры первого раунда плей-офф «Трактор» начнет на своем льду 22 и 24 февраля. 26 и 28 февраля черно-белые сыграют в Астане. Далее, если не определится победитель в серии матчей до четырех побед, «Трактор» снова сыграет в Челябинске.
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