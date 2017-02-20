Борис Дубровский пожелал «Трактору» спортивной удачи в плей-офф КХЛ

По словам главы региона, на прошлой неделе «Трактор» обеспечил себе итоговое четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, и преимущество своего поля во встречах первого раунда плей-офф. В нем соперником клуба станет «Барыс» из Астаны.

«Мы будем принципиальны в этой борьбе и пожелаем “Трактор” спортивной удачи и пройти в полуфинал конференции» — отметил Борис Дубровский.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе губернатора, плей-офф КХЛ 2017 начнется уже завтра, 21 февраля. Четвертьфиналы, полуфиналы и финалы проводятся внутри конференций, а победители «Запада» и «Востока» встретятся в финале чемпионата, где поборются за главный трофей — Кубок Гагарина.