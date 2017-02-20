ХК «Сибирь» подтвердил отставку главного тренера Скабелки
Главный тренер хоккейного клуба «Сибирь» подал в отставку сразу после завершения сезона 2016/2017, по результату сезона «Сибирь» не вышла в
плей-офф, сообщает пресс-служба клуба.
ХК «Сибирь» подтвердил отставку главного тренера Скабелки, сообщает
«В связи с неудовлетворительным выступлением в текущем сезоне, по просьбе главного тренера хоккейный клуб “Сибирь” и Андрей Скабелка приняли совместное решение о расторжении контракта по соглашению сторон», — говорится в сообщении
20 февраля Андрей Скабелка подал в отставку с поста главного тренера хоккейного клуба «Сибирь». 18 февраля «Сибирь» завершила сезон 2016/2017 — в заключительном матче «Сибирь» в Екатеринбурге обыграла «Автомобилист» в серии послематчевых бросков со счетом 2:1. Таким образом, новосибирская команда лишилась шансов на выход в
Андрей Скабелка родом из Минска, ему 46 лет. Последние 3 года (с 2014 года) он возглавляет «Сибирь».
«Именно с его именем связан пока самый громкий успех клуба — медали Чемпионата Континентальной Хоккейной Лиги! Его трудолюбие и упорство, профессионализм и увлеченность заслужили уважение и авторитет в хоккейном мире и позволили вывести ХК “Сибирь” на новый спортивный уровень», — сообщили представители клуба.
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