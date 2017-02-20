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20 февраля 2017, 11:46 | Хоккей: Россия | РИА "Воронеж"

Тренер воронежского «Бурана»: «Победа “Сокола” абсолютно справедлива»

Сергей Карый прокомментировал поражение «ураганных» в Красноярске.

«Буран» неудачно начал матч против «Сокола», признал главный тренер воронежцев Сергей Карый в воскресенье, 19 февраля. «Ураганные» пропустили три гола к 13 минуте встречи.

Наставник «Бурана» признал закономерность победы красноярского клуба.

— Начало игры безобразное: три броска — три пропущенных гола. Хотя мы знали, что «Сокол» — команда сильная. Впоследствии мы смогли немного выровнять игру, даже могли забить. Победа «Сокола» абсолютно справедлива. Если в следующем году найдем спонсоров, то снова станем сильной и перспективной командой. А сейчас у нас в составе 16 парней, которые в прошлом сезоне играли в «Россоши». Они только-только перешли из НМХЛ-Б в ВХЛ, поэтому такой результат, такое место в таблице, — пояснил Карый.

«Буран» завершил сезон-16/17 поражением от «Сокола» со счетом 0:4. Воронежцы заняли 25 место в турнирной таблице среди 26 команд.
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