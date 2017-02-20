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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/28831356/
20 февраля 2017, 8:23 | Хоккей: Россия | NewsKo

«Молот-Прикамье» досрочно завершил чемпионат ВХЛ

«Молот-Прикамье» досрочно завершил чемпионат ВХЛ.

Пермский «Молот-Прикамье» по итогам регулярного сезона чемпионата ВХЛ вошёл в число 10 неудачников, которым не удалось выйти в плей-офф турнира.

Это наихудший результат пермяков за последние 10 лет их выступлений в чемпионатах высшей лиги и ВХЛ. Напомним, в сезоне 2005−2006 годов пермский клуб из-за финансовых проблем добровольно вышел из числа участников элитного хоккейного дивизиона России среди команд суперлиги, с сезона 2006−2007 годов и по настоящее время выступает во второй по силе отечественной лиге. Наилучшим результатом «Молота-Прикамье» за эти годы стало занятое им по итогам серии плей-офф третье место в сезоне 2009−2010 годов.

Нынешний сезон пермяки завершили на 17-м месте. Лидерами «регулярки» стали «Торпедо», «СКА-Нева», «Сарыарка» и «Спутник».

В последней игре регулярного чемпионата ВХЛ «Молот-Прикамье» на своём льду уступил нижнетагильскому «Спутнику» 1:3. В составе пермяков отличился Шайхулов, гостей — Серкин, Мокин и Кравченко.

Серия плей-офф чемпионата ВХЛ сезона 2016−2017 годов начинается 24 февраля. В первых матчах встретятся: «Торпедо» — «Ижсталь», «Сарыарка» — «Звезда», «Торос» — «Динамо» (СПб), ТХК — «Рубин», «СКА-Нева» — «Рязань», «Спутник» — «Ермак», «Динамо"(Бшх) — «Нефтяник», «Зауралье» — «Сокол».
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