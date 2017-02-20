«Молот-Прикамье» досрочно завершил чемпионат ВХЛ
«Молот-Прикамье» досрочно завершил чемпионат ВХЛ.
Пермский «Молот-Прикамье» по итогам регулярного сезона чемпионата ВХЛ вошёл в число 10 неудачников, которым не удалось выйти в
Это наихудший результат пермяков за последние 10 лет их выступлений в чемпионатах высшей лиги и ВХЛ. Напомним, в сезоне 2005−2006 годов пермский клуб
Нынешний сезон пермяки завершили на 17-м месте. Лидерами «регулярки» стали «Торпедо», «СКА-Нева», «Сарыарка» и «Спутник».
В последней игре регулярного чемпионата ВХЛ «Молот-Прикамье» на своём льду уступил нижнетагильскому «Спутнику» 1:3. В составе пермяков отличился Шайхулов, гостей — Серкин, Мокин и Кравченко.
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