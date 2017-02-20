«Сокол» завершил регулярный сезон ВХЛ уверенной победой над «Бураном»
Красноярцы заняли самое высокое место в своей истории.
Хоккеисты «Сокола» разгромили воронежский «Буран» в заключительном матче регулярного чемпионата ВХЛ. Игра прошла 19 февраля на льду спорткомплекса «Арена-Север» в Красноярске.
После первого периода хозяева площадки вели 3:0 — заброшенными шайбами отметились Павел Медведев, Сергей Чистяков и Алексей
Концовка матча прошла с явным преимуществом «крылатых», однако больше никому отличиться не удалось. В итоге «Сокол» победил со счетом 4:0.
Главный тренер красноярской команды Александр Титов поблагодарил своих подопечных за хорошую игру. Специалист отметил большой настрой хоккеистов на матч.
«Хочу сказать ребятам огромное спасибо, потому что в последнем матче перед
Также наставник «Сокола» подвел итоги регулярного чемпионата. По словам Титова, его команда показала достойный результат.
«Я сказал парням в раздевалке, что регулярный чемпионат они отыграли на «четыре с минусом». До Нового года мы стабильно набирали очки. А после немного поменяли тренировочный процесс и начали готовиться к
В принципе, 8−9 место по итогам «регулярки» для команды — это неплохой результат. Ведь мы собрали команду практически с нуля.
После финальной сирены болельщики устроили «игрушкопад», забросав лед «Арены-Север» мягкими игрушками.
По итогам регулярного чемпионата «Сокол» занял 9-е место, набрав 87 очков в 50 матчах. Этот результат стал лучшим за всю историю красноярского хоккея.
Победителем «регулярки» стал казахстанский клуб «Торпедо», набравший 109 баллов. «Серебро» досталось петербургской «СКА-Неве» (107). Третье место заняла «Сарыарка» из Казахстана (102).
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