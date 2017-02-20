«Сокол» завершил регулярный сезон ВХЛ уверенной победой над «Бураном»

Хоккеисты «Сокола» разгромили воронежский «Буран» в заключительном матче регулярного чемпионата ВХЛ. Игра прошла 19 февраля на льду спорткомплекса «Арена-Север» в Красноярске.

После первого периода хозяева площадки вели 3:0 — заброшенными шайбами отметились Павел Медведев, Сергей Чистяков и Алексей Князев-младший. Во втором игровом отрезке «Сокол» отличился еще раз — шайбу на свой счет записал Александр Чистяков. Красноярцы могли забить еще, однако Антон Гловацкий не реализовал буллит.

Концовка матча прошла с явным преимуществом «крылатых», однако больше никому отличиться не удалось. В итоге «Сокол» победил со счетом 4:0.

Главный тренер красноярской команды Александр Титов поблагодарил своих подопечных за хорошую игру. Специалист отметил большой настрой хоккеистов на матч.

«Хочу сказать ребятам огромное спасибо, потому что в последнем матче перед плей-офф вышли играть не спустя рукава. Также хочу поблагодарить наших болельщиков за поддержку и пригласить их на плей-офф: мы будем биться. К нам приехали ребята из “Амура” и будет ещё пополнение. В целом, все, кто сегодня вышел на лёд, сыграли хорошо. Команда попала в плей-офф — ту задачу, которую перед нами ставило руководство, мы выполнили», — сказал Титов.

Также наставник «Сокола» подвел итоги регулярного чемпионата. По словам Титова, его команда показала достойный результат.

«Я сказал парням в раздевалке, что регулярный чемпионат они отыграли на «четыре с минусом». До Нового года мы стабильно набирали очки. А после немного поменяли тренировочный процесс и начали готовиться к плей-офф. Это совсем другой опыт. Я не расстроен и не недоволен. Просто мы раздарили очень много очков, когда шли на 3−4 месте. После Нового года у нас что-то не получалось, мы были физически подгружены. Это наша внутренняя «кухня», а не отговорки.

В принципе, 8−9 место по итогам «регулярки» для команды — это неплохой результат. Ведь мы собрали команду практически с нуля. Плей-офф покажет нашу реальную силу, — заявил Александр Титов.

После финальной сирены болельщики устроили «игрушкопад», забросав лед «Арены-Север» мягкими игрушками.

По итогам регулярного чемпионата «Сокол» занял 9-е место, набрав 87 очков в 50 матчах. Этот результат стал лучшим за всю историю красноярского хоккея.

Победителем «регулярки» стал казахстанский клуб «Торпедо», набравший 109 баллов. «Серебро» досталось петербургской «СКА-Неве» (107). Третье место заняла «Сарыарка» из Казахстана (102).