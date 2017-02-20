Хоккеисты «Ермака» из Ангарска обыграли «Рязань» в домашнем матче
Игра завершилась со счетом 3:1.
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Хоккеисты ХК «Ермак» из Ангарска одержали победу над командой «Рязань» в матче регулярно го чемпионата Высшей хоккейной лиги накануне, 19 февраля. Встреча завершилась со счетом 3:1. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на
Команда из Ангарска открыла счет матча на 7-й минуте. Автором первой заброшенной шайбы стал Артурс Озолиньш. «Ермак» продолжал контролировать ситуацию на площадке, и во втором периоде закрепил свой успех, отправив в ворота гостей еще две шайбы. «Рязань» смогла наиграть на одну заброшенную шайбу в конце третьего периода.
«Большое спасибо нашим болельщикам за поддержку. Рады, что последний матч регулярного чемпионата выиграли. Нам нужны были эти позитивные моменты, и на этом позитиве будем готовиться к
Таким образом, «Ермак» завершил регулярный чемпионат ВХЛ и подходит к первому раунду
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