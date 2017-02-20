Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/28830635/
20 февраля 2017, 5:17 | Хоккей: Россия | IrkutskMedia.ru

Хоккеисты «Ермака» из Ангарска обыграли «Рязань» в домашнем матче

Игра завершилась со счетом 3:1.

Игра завершилась со счетом 3:1. <div id=js-atavi-extension-install> </div> Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Хоккеисты ХК «Ермак» из Ангарска одержали победу над командой «Рязань» в матче регулярно го чемпионата Высшей хоккейной лиги накануне, 19 февраля. Встреча завершилась со счетом 3:1. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу клуба.

Команда из Ангарска открыла счет матча на 7-й минуте. Автором первой заброшенной шайбы стал Артурс Озолиньш. «Ермак» продолжал контролировать ситуацию на площадке, и во втором периоде закрепил свой успех, отправив в ворота гостей еще две шайбы. «Рязань» смогла наиграть на одну заброшенную шайбу в конце третьего периода.

«Большое спасибо нашим болельщикам за поддержку. Рады, что последний матч регулярного чемпионата выиграли. Нам нужны были эти позитивные моменты, и на этом позитиве будем готовиться к плей-оффу. Сегодня будет известно, кто будет соперником, от нас ничего не зависит в этой ситуации. Понятно, что матч номер четыре, подустали, эмоции не те, но ребята отдали все. Молодцы. Молодец вратарь, хорошо сыграл. Отдыхаем, готовимся, работаем по плану», — сказал старший тренер ХК «Ермак’Марат Аскаров.

Таким образом, «Ермак» завершил регулярный чемпионат ВХЛ и подходит к первому раунду плей-офф. Соперник ангарчан по 1/8 будет определен позже.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Российского хоккея

Еще 7 новостей  Все новости
20 февраля

Бизнесмен в Иркутске едва не попал в реестр недобросовестных поставщиков

БрАЗ в 2017 году направит на экологическую программу свыше 1,2 млрд рублей

Терминалы безналичной оплаты появились в Прибайкальском нацпарке