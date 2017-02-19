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19 февраля 2017, 17:41 | Хоккей: Россия | Sports.kz

«Торпедо» — победитель регулярного чемпионата ВХЛ

В матче ВХЛ в Усть-Каменогорске «Торпедо» сыграло со «Звездой» из Чехова, пишет Sports.kz.

В матче <span class=error>ВХЛ</span> в <nobr>Усть-Каменогорске</nobr> <span class=error>Торпедо</span> сыграло со Звездой из Чехова пишет Sports.kz. Увеличить
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Первый период остался безголевым. Во второй двадцатиминутке усть-каменогорец Станислав Тунхузин открыл счет. В третьем отрезке игры Георгий Сергеенко из «Звезды» и Талгат Жайлауов (дубль) из «Торпедо» обменялись шайбами.

По окончанию регулярного чемпионата ВХЛ усть-каменогорское «Торпедо» занимает первое место в турнирной таблице.

«Торпедо» — «Звезда» 3:1 (0:0, 0:1, 2:1)

Шайбы:
1:0 — 33:41 Тунхузин (Шин, Игнашин). В равенстве
1:1 — 43:55 Сергеенко. В равенстве
2:1 — 47:11 Жайлауов (Шин). В большинстве
3:1 — 59:44 Жайлауов. В равенстве, в пустые ворота.

Вратари: Полуэктов — Филоненко
Штраф: 8:12 (0:4, 6:6, 2:2).

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