«Торпедо» — победитель регулярного чемпионата ВХЛ
В матче ВХЛ в
Усть-Каменогорске «Торпедо» сыграло со «Звездой» из Чехова, пишет Sports.kz.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Первый период остался безголевым. Во второй двадцатиминутке
По окончанию регулярного чемпионата ВХЛ
«Торпедо» — «Звезда» 3:1 (0:0, 0:1, 2:1)
Шайбы:
1:0 — 33:41 Тунхузин (Шин, Игнашин). В равенстве
1:1 — 43:55 Сергеенко. В равенстве
2:1 — 47:11 Жайлауов (Шин). В большинстве
3:1 — 59:44 Жайлауов. В равенстве, в пустые ворота.
Вратари: Полуэктов — Филоненко
Штраф: 8:12 (0:4, 6:6, 2:2).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter