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Первый период остался безголевым. Во второй двадцатиминутке усть-каменогорец Станислав Тунхузин открыл счет. В третьем отрезке игры Георгий Сергеенко из «Звезды» и Талгат Жайлауов (дубль) из «Торпедо» обменялись шайбами.



По окончанию регулярного чемпионата ВХЛ усть-каменогорское «Торпедо» занимает первое место в турнирной таблице.



«Торпедо» — «Звезда» 3:1 (0:0, 0:1, 2:1)



Шайбы:

1:0 — 33:41 Тунхузин (Шин, Игнашин). В равенстве

1:1 — 43:55 Сергеенко. В равенстве

2:1 — 47:11 Жайлауов (Шин). В большинстве

3:1 — 59:44 Жайлауов. В равенстве, в пустые ворота.



Вратари: Полуэктов — Филоненко

Штраф: 8:12 (0:4, 6:6, 2:2).