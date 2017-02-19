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19 февраля 2017, 17:38 | Хоккей: Россия | Sports.kz

«Сарыарка» — вошла в первую тройку по окончанию регулярного чемпионата ВХЛ

В матче ВХЛ в Караганде «Сарыарка» сыграла со СКА-Нева из Санкт-Петербурга, пишет Sports.kz.

В матче <span class=error>ВХЛ</span> в Караганде <span class=error>Сарыарка</span> сыграла со <nobr>СКА-Нева</nobr> из <nobr>Санкт-Петербурга</nobr> пишет Sports.kz. Увеличить
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В первом периоде на шайбы санкт-петербуржцев Антона Жихарева и Архипа Неколенко ответил карагандинец Михаил Анисин. Во второй двадцатиминутке Михаил Мальцев из СКА-Нева поразил ворота карагандинцев. В третьем отрезке игры Михаил Анисин из Караганды забросил шайбу гостям.

Карагандинская «Сарыарка» заканчивает регуляный чемпионат ВХЛ на третьем месте.

«Сарыарка» — СКА-Нева 2:3 (1:2, 0:1, 1:0)

Шайбы:
0:1 — 04:58 Жихарев. В равенстве
0:2 — 13:15 Неколенко (Алтыбармакян, Гребенников). В равенстве
1:2 — 14:26 Анисин (Юксеев, Мажуга). В равенстве
1:3 — 22:32 Мальцев (Ларичев). В равенстве
2:3 — 47:40 Анисин (Юксеев, Твердохлебов). В большинстве

Вратари: Гелашвили — Филоненко
Штраф: 6:8 (6:2, 0:4, 0:2).

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