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В первом периоде на шайбы санкт-петербуржцев Антона Жихарева и Архипа Неколенко ответил карагандинец Михаил Анисин. Во второй двадцатиминутке Михаил Мальцев из СКА-Нева поразил ворота карагандинцев. В третьем отрезке игры Михаил Анисин из Караганды забросил шайбу гостям.



Карагандинская «Сарыарка» заканчивает регуляный чемпионат ВХЛ на третьем месте.



«Сарыарка» — СКА-Нева 2:3 (1:2, 0:1, 1:0)



Шайбы:

0:1 — 04:58 Жихарев. В равенстве

0:2 — 13:15 Неколенко (Алтыбармакян, Гребенников). В равенстве

1:2 — 14:26 Анисин (Юксеев, Мажуга). В равенстве

1:3 — 22:32 Мальцев (Ларичев). В равенстве

2:3 — 47:40 Анисин (Юксеев, Твердохлебов). В большинстве



Вратари: Гелашвили — Филоненко

Штраф: 6:8 (6:2, 0:4, 0:2).