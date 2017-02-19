«Сарыарка» — вошла в первую тройку по окончанию регулярного чемпионата ВХЛ
В матче ВХЛ в Караганде «Сарыарка» сыграла со
СКА-Нева из Санкт-Петербурга, пишет Sports.kz.
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В первом периоде на шайбы
Карагандинская «Сарыарка» заканчивает регуляный чемпионат ВХЛ на третьем месте.
«Сарыарка» —
Шайбы:
0:1 — 04:58 Жихарев. В равенстве
0:2 — 13:15 Неколенко (Алтыбармакян, Гребенников). В равенстве
1:2 — 14:26 Анисин (Юксеев, Мажуга). В равенстве
1:3 — 22:32 Мальцев (Ларичев). В равенстве
2:3 — 47:40 Анисин (Юксеев, Твердохлебов). В большинстве
Вратари: Гелашвили — Филоненко
Штраф: 6:8 (6:2, 0:4, 0:2).
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