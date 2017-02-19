Главный тренер хоккейного клуба «Сибирь» Андрей Скабелка подал в отставку

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Сибирь» в субботу со счетом 2:1 переиграла в серии буллитов екатеринбургский «Автомобилист» в заключительном матче регулярного чемпионата КХЛ, но не смогла пробиться в плей-офф, уступив по дополнительным показателям восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции китайскому «Куньлуню».

«Действительно я подал в отставку. От дальнейших комментариев хотелось бы воздержаться», — сообщил Скабелка по телефону.