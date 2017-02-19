Главный тренер хоккейного клуба «Сибирь» Андрей Скабелка подал в отставку
МОСКВА, 19 фев —
Р-Спорт, Василий Конов-мл. Главный тренер новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» Андрей Скабелка заявил корреспонденту «Р-Спорт», что подал в отставку.
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«Сибирь» в субботу со счетом 2:1 переиграла в серии буллитов екатеринбургский «Автомобилист» в заключительном матче регулярного чемпионата КХЛ, но не смогла пробиться в
«Действительно я подал в отставку. От дальнейших комментариев хотелось бы воздержаться», — сообщил Скабелка по телефону.
Белорусский специалист возглавил «Сибирь» в апреле 2014 года, сменив в этой должности Дмитрия Квартальнова, перешедшего в столичный ЦСКА. В первом же сезоне под руководством Скабелки новосибирцы вышли в финал
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