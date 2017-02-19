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19 февраля 2017, 16:22 | Хоккей: Россия | РИА Новости

Главный тренер хоккейного клуба «Сибирь» Андрей Скабелка подал в отставку

МОСКВА, 19 фев — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Главный тренер новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» Андрей Скабелка заявил корреспонденту «Р-Спорт», что подал в отставку.

Главный тренер новосибирского хоккейного клуба Сибирь Андрей Скабелка заявил корреспонденту Р-Спорт что подал в отставку. Сибирь в субботу со счетом 2:1 переиграла в серии буллитов екатеринбургский Автомобилист в заключительном матче регулярного чемпионата КХЛ но не смогла пробиться в <nobr>плей-офф</nobr> уступив по дополнительным показателям восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции китайскому Куньлуню. Увеличить
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«Сибирь» в субботу со счетом 2:1 переиграла в серии буллитов екатеринбургский «Автомобилист» в заключительном матче регулярного чемпионата КХЛ, но не смогла пробиться в плей-офф, уступив по дополнительным показателям восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции китайскому «Куньлуню».

«Действительно я подал в отставку. От дальнейших комментариев хотелось бы воздержаться», — сообщил Скабелка по телефону.

Белорусский специалист возглавил «Сибирь» в апреле 2014 года, сменив в этой должности Дмитрия Квартальнова, перешедшего в столичный ЦСКА. В первом же сезоне под руководством Скабелки новосибирцы вышли в финал плей-офф Восточной конференции, а в сезоне-2015/16 дошли до полуфинала плей-офф на «Востоке».

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