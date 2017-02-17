ХК «Динамо» (Санкт-Петербург) обыграл «Нефтяник» в домашнем матче чемпионата ВХЛ
МОСКВА, 17 фев —
Р-Спорт. Хоккеисты петербургского «Динамо» на своей арене нанесли поражение альметьевскому «Нефтянику» в матче регулярного чемпионата ВХЛ.
Встреча, прошедшая в пятницу в
«Динамо» одержало третью победу подряд и в следующем матче примет 19 февраля казанский «Барс». «Нефтяник» в этот же день сыграет на выезде с тверским ТХК.
Результаты других матчей пятницы:
«Ермак» (Ангарск) — «Буран» (Воронеж) — 6:2,
«Сокол» (Красноярск) — «Рязань» — 2:3 (в овертайме),
«Торпедо» (Усть-Каменогорск) — «СКА-Нева» (Санкт-Петербург) — 2:5,
«Сарыарка» (Караганда) — «Звезда» (Чехов) — 1:2 (по буллитам),
«Зауралье» (Курган) — «Южный» Урал (Орск) — 3:4 (в овертайме),
«Рубин» (Тюмень) — «Челмет» (Челябинск) — 4:2,
«Ижсталь» (Ижевск) — «Дизель» (Пенза) — 2:3 (в овертайме),
«Химик» (Воскресенск) — «Саров» — 2:5,
«Динамо» (Балашиха) — «Ариада» (Волжск) — 6:2,
ТХК (Тверь) — «Барс» — 2:1.
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