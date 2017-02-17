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17 февраля 2017, 22:40 | Хоккей: Россия | Р-Спорт

ХК «Динамо» (Санкт-Петербург) обыграл «Нефтяник» в домашнем матче чемпионата ВХЛ

МОСКВА, 17 фев — Р-Спорт. Хоккеисты петербургского «Динамо» на своей арене нанесли поражение альметьевскому «Нефтянику» в матче регулярного чемпионата ВХЛ.

Встреча, прошедшая в пятницу в Санкт-Петербурге, завершилась победой хозяев со счетом 5:1 (2:0, 2:0, 1:1). В составе «Динамо» шайбы забросили Сергей Шестаков (4-я минута), Семен Ручкин (11), Александр Шевченко (29), Кирилл Тамбиев (37) и Павел Новожилов (43). У «Нефтяника» отличился Даниэль Насыбуллин (48).

«Динамо» одержало третью победу подряд и в следующем матче примет 19 февраля казанский «Барс». «Нефтяник» в этот же день сыграет на выезде с тверским ТХК.

Результаты других матчей пятницы:

«Ермак» (Ангарск) — «Буран» (Воронеж) — 6:2,

«Сокол» (Красноярск) — «Рязань» — 2:3 (в овертайме),

«Торпедо» (Усть-Каменогорск) — «СКА-Нева» (Санкт-Петербург) — 2:5,

«Сарыарка» (Караганда) — «Звезда» (Чехов) — 1:2 (по буллитам),

«Зауралье» (Курган) — «Южный» Урал (Орск) — 3:4 (в овертайме),

«Рубин» (Тюмень) — «Челмет» (Челябинск) — 4:2,

«Ижсталь» (Ижевск) — «Дизель» (Пенза) — 2:3 (в овертайме),

«Химик» (Воскресенск) — «Саров» — 2:5,

«Динамо» (Балашиха) — «Ариада» (Волжск) — 6:2,

ТХК (Тверь) — «Барс» — 2:1.
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