Хоккеистки СКИФа обыграли «Динамо» (Санкт-Петербург) в выездном матче чемпионата ЖХЛ
МОСКВА, 17 фев —
Р-Спорт. Хоккеистки нижегородского СКИФа нанесли гостевое поражение санкт-петербургскому «Динамо» в матче чемпионата Женской хоккейной лиги (ЖХЛ).
Встреча, состоявшаяся в пятницу в
Ранее на этой неделе команды уже дважды встречались между собой, и по разу выиграл каждый из клубов.
В другом матче дня хоккеистки ухтинского «Арктик-Университета» на выезде победили сборную команду Свердловской области (СКСО) из Екатеринбурга — 5:2.
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