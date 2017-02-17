Хоккеистки СКИФа обыграли «Динамо» (Санкт-Петербург) в выездном матче чемпионата ЖХЛ

Встреча, состоявшаяся в пятницу в Санкт-Петербурге, завершилась волевой победой гостей со счетом 2:1 (0:1, 2:0, 0:0). На шайбу Дианы Канаевой (7-я минута) у хозяек льда нижегородская команда ответила точными бросками Марии Беловой (34) и Татьяны Чижовой (35).

Ранее на этой неделе команды уже дважды встречались между собой, и по разу выиграл каждый из клубов.

В другом матче дня хоккеистки ухтинского «Арктик-Университета» на выезде победили сборную команду Свердловской области (СКСО) из Екатеринбурга — 5:2.