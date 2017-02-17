Матч звёзд Уличной хоккейной лиги- 2017 пройдёт на ВДНХ
19 февраля на открытой хоккейной площадке с искусственным льдом, находящейся на территории ВДНХ, Уличная хоккейная лига проведет
спортивно-развлекательное мероприятие «Матч звёзд 2017».
В этом году на лёд выйдут 30 лучших уличных хоккеистов из всех округов столицы, проявивших свое мастерство в идущем в данный момент Регулярном чемпионате Уличной хоккейной лиги Street Hockey League — 2017.
Четырёхчасовое мероприятие откроется в 12:00 по московскому времени «Мастер-Шоу», составленным из различных конкурсов для хоккеистов. Спортсмены выяснят, кто быстрее в скорости бега на коньках, точнее и сильнее в бросках по воротам, креативнее при выполнении буллита, а также проявит более слаженные действия в командной эстафете. Гвоздем программы станет хоккейный матч «Противостояние: Восток — Запад».
Во время подведения итогов хоккейного матча и «Мастер-Шоу» среди спортсменов, также будет награждён победитель творческого конкурса, в котором на протяжении месяца мог поучаствовать любой желающий. Для участия необходимо было рисовать афиши матчей Регулярного чемпионата Уличной хоккейной лиги. Победители в отдельных номинациях получат ценные призы от партнеров — экипировочного центра СпортЛегион и
Контакты для получения информации
Телефон: +7 (495) 005−3768
Электронная почта: info@streethockeyleague.ru
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter