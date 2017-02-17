Матч звёзд Уличной хоккейной лиги- 2017 пройдёт на ВДНХ

В этом году на лёд выйдут 30 лучших уличных хоккеистов из всех округов столицы, проявивших свое мастерство в идущем в данный момент Регулярном чемпионате Уличной хоккейной лиги Street Hockey League — 2017.



Четырёхчасовое мероприятие откроется в 12:00 по московскому времени «Мастер-Шоу», составленным из различных конкурсов для хоккеистов. Спортсмены выяснят, кто быстрее в скорости бега на коньках, точнее и сильнее в бросках по воротам, креативнее при выполнении буллита, а также проявит более слаженные действия в командной эстафете. Гвоздем программы станет хоккейный матч «Противостояние: Восток — Запад».



Во время подведения итогов хоккейного матча и «Мастер-Шоу» среди спортсменов, также будет награждён победитель творческого конкурса, в котором на протяжении месяца мог поучаствовать любой желающий. Для участия необходимо было рисовать афиши матчей Регулярного чемпионата Уличной хоккейной лиги. Победители в отдельных номинациях получат ценные призы от партнеров — экипировочного центра СпортЛегион и онлайн-магазина хоккейной атрибутики Shlstore.ru. А зрители и болельщики смогут принять участие в финальной фотосессии со спортсменами на льду.



Контакты для получения информации

Телефон: +7 (495) 005−3768

Электронная почта: info@streethockeyleague.ru

