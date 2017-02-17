«Сибирь» проиграла «Югре» в Ханты-Мансийске

В очередном матче Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» в Ханты-Мансийске проиграла «Югре» в овертйме со счетом 2:3. Ворота «Сибири» защищал Дэнни Тэйлор.

Счет открыл Полашек из «Сибири» на 5-ой минуте матча. Однако через 5 минут счет сравнял Алексеев из «Югры». Во втором периоде Лапенков из «Югры» забил гол на 4-ой минуте. Полашек из «Сибири» сравнял счет до 2:2, однако Алексеев из Ханты-Мансийска за 5 минут до окончания игры забил победный третий гол за «Югру».

Сейчас «Сибирь» занимает 9 строчку турнирной таблицы Конференция «Восток», у команды 81 очко.

Следующая игра пройдет в Екатеринбурге, новосибирцы сразятся против хоккейной команды «Автомобилист».