Хоккеисты «Сокола» разгромили «Звезду» в чемпионате ВХЛ

Хоккеисты «Сокола» переиграли чеховскую «Звезду» в рамках чемпионата ВХЛ. Матч прошел 15 февраля на льду спорткомплекса «Арена-Север» в Красноярске.

Счет был открыт уже на 4-й минуте — игрок «крылатых» Андрей Воронков с линии затолкнул шайбу в ворота. В конце первого периода «Сокол» увеличил отрыв благодаря голу Алексея Кожевникова. В середине матча счет стал разгромным — на 31-й минуте Павел Медведев поразил ворота сильным броском «с кистей».

Гости не сдались и сумели «размочить» игру — в конце второго периода Никита Сетдиков забросил шайбу в пустой угол ворот «Сокола». Однако последнее слово осталось за хозяевами — на 54-й минуте Воронков оформил дубль. В итоге «Сокол» победил со счетом 4:1.

Во всех голах красноярской команды приняли участие два хоккеиста — Павел Медведев и Антон Гловацкий. В активе Медведева гол и три голевые передачи. Гловацкий стал автором четырех «ассистов».

Также стоит отметить тот факт, что «Сокол» забросил все свои шайбы в большинстве. При этом «Звезда» отличилась при игре «5 на 5».

Несмотря на победу, игра оставила двоякое впечатление у главного тренера красноярцев Александра Титова. Тем не менее, специалист остался доволен результатом.

«Игра оставила двоякое впечатление. Результатом я доволен, а вот содержанием игры не очень. Но ребята старались. Все-таки мы проиграли предыдущий матч, и давление чувствуется, и ребята это понимают. На тренировках работаем над большинством. Сегодня получилось, молодцы исполнили, четыре шайбы забросили, давно не забивали в большинстве. Поэтому и ребят, и болельщиков поздравляю с победой», — рассказал Титов.

Матч со «Звездой» стал вторым в домашней серии «Сокола». Напомним, в первой игре «крылатые» проиграли «СКА-Неве» со счетом 0:3.

Третий матч серии состоится 17 февраля. «Сокол» на своем льду сыграет с «Рязанью». Встреча начнется в 19:00.