Хоккеисты «Ермака» из Ангарска уступили в овертайме «СКА-Неве»
Матч закончился со счетом 0:1.
Хоккеисты ХК «Ермак» из Ангарска потерпели поражение от «СКА-Невы» в овертайме матча чемпионата Высшей хоккейной лиги накануне, 15 февраля. Встреча завершилась со счетом 0:1 в пользу армейцев. Шайбу в ворота «оранжевой дружины» забросил Максим Мальцев. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на
«Это не хорошо, что мы на протяжении такого количества игр не можем порадовать наших болельщиков, выиграть матч, заработать полновесные три очка. Я согласен, что сегодня была обоюдоострая игра, ребята старались, сражались. Претензий нет. Если мы хотим играть в
После проведенных игр «Ермак» занимает 14-е место в турнирной таблице. Рейтинг чемпионата ВХЛ возглавляет «Торпедо».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter