Хоккеисты «Ермака» из Ангарска уступили в овертайме «СКА-Неве»

Хоккеисты ХК «Ермак» из Ангарска потерпели поражение от «СКА-Невы» в овертайме матча чемпионата Высшей хоккейной лиги накануне, 15 февраля. Встреча завершилась со счетом 0:1 в пользу армейцев. Шайбу в ворота «оранжевой дружины» забросил Максим Мальцев. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу клуба.

«Это не хорошо, что мы на протяжении такого количества игр не можем порадовать наших болельщиков, выиграть матч, заработать полновесные три очка. Я согласен, что сегодня была обоюдоострая игра, ребята старались, сражались. Претензий нет. Если мы хотим играть в плей-офф, такие матчи нужны. Отмечу вратаря Магарилова, сработавшего на “” в основное время. Неплохо действовали в обороне. В атаке ребята сами все прекрасно понимают. Будет желание, будет работа, будут голы. Всем спасибо, отдыхаем, готовимся к следующему матчу», — прокомментировал старший тренер «Ермака» Марат Аскаров.

После проведенных игр «Ермак» занимает 14-е место в турнирной таблице. Рейтинг чемпионата ВХЛ возглавляет «Торпедо».