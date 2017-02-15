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15 февраля 2017, 22:31 | Хоккей: Россия | Р-Спорт

Петербургское «Динамо» переиграло «Ариаду-НХ» в матче чемпионата ВХЛ

МОСКВА, 15 фев — Р-Спорт. Петербургское «Динамо» переиграло на своем льду волжскую «Ариаду-НХ» в матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ).

Встреча, прошедшая в среду в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 3:0 (1:0, 0:0, 2:0) в пользу хозяев. У победителей шайбы забросили Антон Берлёв (6-я минута), Артур Чувиляев (53), Юрий Паутов (58).

Результаты других матчей дня:

«Ермак» (Ангарск) — «СКА-Нева» (Санкт-Петербург) — 0:1 (в овертайме),

«Сокол» (Красноярск) — «Звезда» (Чехов) — 4:1,

«Торпедо» (Усть-Каменогорск) — ХК «Рязань» — 5:2,

«Спутник» (Нижний Тагил) — «Дизель» (Пенза) — 2:1,

«Химик» (Воскресенск) — «Барс» (Казань) — 2:0,

«Динамо» (Балашиха) — «Нефтяник» (Альметьевск) — 2:1,

ТХК (Тверь) — ХК «Саров» — 5:1.
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