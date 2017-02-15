Петербургское «Динамо» переиграло «Ариаду-НХ» в матче чемпионата ВХЛ

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Федерация хоккея России (ФХР) начала внутреннюю проверку в связи со смертью 14-летнего школьника после тренировки в ледовом дворце Подольска. Как сообщили в Следственном комитете России, эта тема обсуждалась в среду на встрече представителей ФХР, в том числе исполнительного директора федерации Дмитрия Курбатова и главы дисциплинарного комитета федерации Владимира Каткова, с представителями СК.