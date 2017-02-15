ФХР начала проверку после гибели школьника в ледовом дворце Подольска

Вскоре после тренировки по хоккею в ледовом дворце «Витязь» вечером 11 февраля подростку стало плохо и врачи не смогли его спасти. По предварительным данным, причиной смерти ребенка стал отек легких. По данному факту ГСУ СК РФ по Московской области возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. В рамках расследования изъята документация, следователи допрашивают тренерский штаб.

Также дана правовая оценка медперсоналу, который оказывал первичную помощь ребенку. «Представителями Федерации хоккея России было подчеркнуто, что они готовы оказать всестороннюю помощь следственным органам в установлении всех обстоятельств этой трагедии. ФХР уже назначила проведение внутренней проверки, отстранены от деятельности на период проведения следственных действий двое тренеров, которые непосредственно работали с ребенком, в проверке участвуют медицинская служба и служба безопасности ФХР», — сообщили в СК.

Кроме того, федерация окажет помощь родителям школьника.

Также в СК отметили, что «в соцсетях и некоторых СМИ активно тиражируются различные версии произошедшего, которые не имеют под собой доказательств и препятствуют объективному расследованию и установлению истины по уголовному делу». В СК заверили, что для установления всех обстоятельств будет проведен исчерпывающий комплекс следственных действий..