«Автомобилист» разгромил гостей из Новокузнецка

Фееричной победой хозяев завершилась домашняя встреча екатеринбургского «Автомобилиста» с новокузнецким «Металлургом». 14 февраля пытающиеся пробиться в плей-офф КХЛ «шоферы» забросили в ворота гостей 7 шайб, пропустив лишь дважды, передает «Уралинформбюро».

Первыми счет открыли игроки «Металлурга» — на 15 минуте отличился Игнат Земченко. Однако на финише дебютной 20-минутки Рок Тичар восстановил паритет.

Во втором периоде Денис Мингалеев вывел «Автомобилист» вперед, а Дмитрий Мегалинский увеличил отрыв до двух шайб.

Голевая феерия случилась в третьем периоде — за 3 с небольшим минуты «шоферы» четырежды зажигали фонарь за воротами гостей. По дублю оформили Тичар и Мингалеев, также по шайбе забили Александр Торченюк и Алексей Михнов. Окончательный счет установил новокузнечанин Артем Михеев, отквитавший одну шайбу.

«Начали мы тяжело. Было несколько моментов у “Металлурга”, которые они могли реализовать, но Ваня (голкипер “Автомобилиста” Иван Лисутин — прим.ред.) сыграл хорошо на последнем рубеже. Гол пропустили в меньшинстве. Но, слава богу, потом забили один и потихоньку-потихоньку раскатились», — прокомментировал итоги матча наставник «шоферов» Владимир Крикунов.