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15 февраля 2017, 8:21 | Хоккей: Россия | ИА УралИнформБюро

«Автомобилист» разгромил гостей из Новокузнецка

Но шансы на плей-офф сезона крайне малы.

Фееричной победой хозяев завершилась домашняя встреча екатеринбургского «Автомобилиста» с новокузнецким «Металлургом». 14 февраля пытающиеся пробиться в плей-офф КХЛ «шоферы» забросили в ворота гостей 7 шайб, пропустив лишь дважды, передает «Уралинформбюро».

Первыми счет открыли игроки «Металлурга» — на 15 минуте отличился Игнат Земченко. Однако на финише дебютной 20-минутки Рок Тичар восстановил паритет.

Во втором периоде Денис Мингалеев вывел «Автомобилист» вперед, а Дмитрий Мегалинский увеличил отрыв до двух шайб.

Голевая феерия случилась в третьем периоде — за 3 с небольшим минуты «шоферы» четырежды зажигали фонарь за воротами гостей. По дублю оформили Тичар и Мингалеев, также по шайбе забили Александр Торченюк и Алексей Михнов. Окончательный счет установил новокузнечанин Артем Михеев, отквитавший одну шайбу.

«Начали мы тяжело. Было несколько моментов у “Металлурга”, которые они могли реализовать, но Ваня (голкипер “Автомобилиста” Иван Лисутин — прим.ред.) сыграл хорошо на последнем рубеже. Гол пропустили в меньшинстве. Но, слава богу, потом забили один и потихоньку-потихоньку раскатились», — прокомментировал итоги матча наставник «шоферов» Владимир Крикунов.

Взяв верх над «Металлургом», екатеринбургские хоккеисты сохранили шансы на выход в плей-офф КХЛ. Правда, вероятность попадания в весеннюю часть сезона крайне мала: «Автомобилисту» нужно выигрывать в основное время оставшиеся 2 матча и при этом надеяться на осечки сразу трех команд — владивостокского «Адмирала», нижнекамского «Нефтехмика» и новосибирской «Сибири».
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