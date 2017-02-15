«Автомобилист» разгромил гостей из Новокузнецка
Но шансы на
плей-офф сезона крайне малы.
Фееричной победой хозяев завершилась домашняя встреча екатеринбургского «Автомобилиста» с новокузнецким «Металлургом». 14 февраля пытающиеся пробиться в
Первыми счет открыли игроки «Металлурга» — на 15 минуте отличился Игнат Земченко. Однако на финише дебютной 20-минутки Рок Тичар восстановил паритет.
Во втором периоде Денис Мингалеев вывел «Автомобилист» вперед, а Дмитрий Мегалинский увеличил отрыв до двух шайб.
Голевая феерия случилась в третьем периоде — за 3 с небольшим минуты «шоферы» четырежды зажигали фонарь за воротами гостей. По дублю оформили Тичар и Мингалеев, также по шайбе забили Александр Торченюк и Алексей Михнов. Окончательный счет установил новокузнечанин Артем Михеев, отквитавший одну шайбу.
«Начали мы тяжело. Было несколько моментов у “Металлурга”, которые они могли реализовать, но Ваня (голкипер “Автомобилиста” Иван Лисутин — прим.ред.) сыграл хорошо на последнем рубеже. Гол пропустили в меньшинстве. Но, слава богу, потом забили один и
Взяв верх над «Металлургом», екатеринбургские хоккеисты сохранили шансы на выход в
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