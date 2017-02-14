Чем живет Подольск после смерти юниора

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СИТУАЦИЯ С ТРЕНЕРОМ КУРОЧКИНЫМ

Я часто бывал на малой арене в Подольске. Там расположено недорогое кафе, и можно неплохо поужинать перед встречей команд КХЛ. В кафе большой портрет Артемия Панарина, снимки нескольких молодежных команд, которые что-то выигрывали.

Едва заходишь — перед тобой большой стенд с кубками и другими призами, которые завоевывала подмосковная команда. Теперь возле стенда поставили столик с портретом Ильи. Немного цветов. Гвоздики, тюльпаны.

На доске объявлений расписание занятий, и тренировка команды 2003 года, которая должна была начаться в 19.15, перечеркнута. Занятия не будет. Да и некому его проводить. Оба тренера команды Дмитрий Дубровский и Вячеслав Курочкин отстранены от работы до окончания расследования.

Сам Курочкин формально помогает Дубровскому, а внимание к нему приковано потому, что некоторое время назад на его тренировке погиб 8-летний мальчик. Он подъехал к воротам, когда тренер велел собрать шайбы, кто-то в это время бросил и попал ему в затылок. Несчастный случай, который мог случиться с кем угодно даже на высоком уровне. Просто там внимательно смотрят за тем, есть ли кто-то на пути.

А еще Вячеслава Курочкина обвиняли в том, что он брал деньги с игроков в ЦСКА. Тогда я приходил разбираться с этой ситуацией, ведь тренера записали на скрытую камеру.

Как оказалось, сделали это родители, недовольные положением своих детей в команде. А большинство не имели к тренеру никаких претензий. Деньги же действительно собирались. На подкатки, на дополнительные тренировки, но назвать это противозаконным нельзя. Ты можешь не платить, никуда не ходить и получать только время, выделенное школой.

Я не оправдываю Курочкина. Можно ведь и не заниматься подкатками, ни во что не лезть и уходить домой, как только закончился рабочий день. Только у тебя зарплата 50 тысяч рублей, а для Москвы — это мизер. Да и кто у нас сейчас отказывается от подработки, если есть возможность?

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ?

Нельзя сказать, что родители и дети, приехавшие на тренировку в Подольск, в этот день были чем-то обеспокоены. Подходили к столику, смотрели на портрет, но мгновенно все забывали. Вроде бы, произошло серьезное событие, но все как-то не примеряют это на себя.

— Мама, а мы на хоккей пойдем? — рядом со мной ребенок со своим то ли братом, то ли другом. Ему лет 12, а второй чуть младше. — Пойдем, все равно же билеты есть.

Дети, слушая размышления мамы, начинают играть, один толкает другого, и он отлетает на пару метров, чуть не сбивая меня. Никто к этому не отнесся серьезно, но именно так и случилась трагедия. Дети также стали драться в раздевалке. Один неудачно ударил, другой неудачно упал.

Все, впрочем, покажет следствие, но, кажется, первое изменение в работе школы последует немедленно. Если раньше тренерские были в других помещениях, то теперь все будут находиться с детьми, пока те не покинут стадион.

Но остановит ли это драки? В свое время я занимался в футбольной школе в Перми, и каждый день что-то случалось. Не с такими трагичными последствиями. То ли мы сами были покрепче, то ли добрее.

Говорят, что конфликт возник на почве того, что Илью поставили в первое звено, а там играли другие. Но мне рассказывают, что Солнышкин оказался в школе «Витязя» случайно. Одаренных детей берут в интернат и обеспечивают проживание и питание, а этот хоккеист после просмотра остался потому, что родители взяли на себя все финансовые расходы. Школа его после просмотра оставлять не хотела.

ЧТО СКАЖЕТ КУРОЧКИН?

Дети, приехавшие на встречу с психологом, быстро расходятся. По фойе слышно про какое-то собрание родителей, но оказалось, что оно совершенно на другую тему. Кафе по-прежнему работает, и я рекомендую там брать блины со сгущенкой.

Смотрю на доску объявлений. Вот цены на тренировки — за 12 просят почти шесть тысяч рублей. Реклама страхования жизни, причем, добровольная. Вижу, выделено, что в случае смерти выплачивается полная стоимость. Рядом коморка, где находятся специалисты по работе с детьми, но если попадаешь туда, то первым делом видишь, что тут продаются вымпелы «Витязя» и вставки с клубным логотипом на автомобильный номер.

На другой стене командные фото. Есть и «Витязь-2003» в полном составе. Все на фотографии выглядят довольными.

— Просто вся тренерская карьеру у Славы состоит из таких моментов, которые и остаются в памяти, — рассказывает друг отстраненного тренера Курочкина Владислав Громов. — Я не знаю, что ему делать. Но ведь он сильный специалист. И дети к нему в лагерь едут с удовольствием, и команды у него играющие. Но вечно попадает в какие-то неприятные ситуации.

На малой арене «Витязя», начиная с 18.30 уже никого нет. Тренировку же отменили. К столу, где стоит портрет Ильи Солнышкина подходят те, кто поужинал в кафе. Они стоят минуту и уходят по своим делам.

Алексей ШЕВЧЕНКО

из Подольска.