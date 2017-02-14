Хоккеисты «Ижстали» прервали победную серию «Тороса» в регулярном чемпионате ВХЛ

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Игра, прошедшая во вторник в Ижевске, завершилась победой хозяев со счетом 3:2 (2:1, 1:1, 0:0). В составе победителей шайбы забросили Арсений Хацей (7-я минута), Никита Панасенко (12) и Павел Курдюков (32). У «Тороса» отличились Илья Бочков (11) и Виктор Другов (29).

После 48 игр «Торос» с 87 очками идет в турнирной таблице пятым. «Ижсталь» набрала 71 очко и вышла на 16-ю строчку, дающую путевку в плей-офф.

Следующую игру «Ижсталь» проведет 17 февраля дома против пензенского «Дизеля», с которым «Торос», потерпевший первое поражение в последних семи матчах, встретится на своем льду 19 февраля.

Результаты других матчей:

«Южный Урал» (Орск) — «Челмет» (Челябинск) — 3:2,

«Зауралье» (Курган) — «Рубин» (Тюмень) — 2:3 (после овертайма).