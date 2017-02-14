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14 февраля 2017, 20:33 | Хоккей: Россия | Р-Спорт

Хоккеисты «Ижстали» прервали победную серию «Тороса» в регулярном чемпионате ВХЛ

МОСКВА, 14 фев — Р-Спорт. Хоккеисты ижевской «Ижстали» на своем льду нанесли поражение нефтекамскому «Торосу» в матче регулярного чемпионата ВХЛ.

МОСКВА 14 <span class=error>фев</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> Хоккеисты ижевской <span class=error>Ижстали</span> на своем льду нанесли поражение нефтекамскому Торосу в матче регулярного чемпионата <span class=error>ВХЛ</span>. Увеличить
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Игра, прошедшая во вторник в Ижевске, завершилась победой хозяев со счетом 3:2 (2:1, 1:1, 0:0). В составе победителей шайбы забросили Арсений Хацей (7-я минута), Никита Панасенко (12) и Павел Курдюков (32). У «Тороса» отличились Илья Бочков (11) и Виктор Другов (29).

После 48 игр «Торос» с 87 очками идет в турнирной таблице пятым. «Ижсталь» набрала 71 очко и вышла на 16-ю строчку, дающую путевку в плей-офф.

Следующую игру «Ижсталь» проведет 17 февраля дома против пензенского «Дизеля», с которым «Торос», потерпевший первое поражение в последних семи матчах, встретится на своем льду 19 февраля.

Результаты других матчей:

«Южный Урал» (Орск) — «Челмет» (Челябинск) — 3:2,

«Зауралье» (Курган) — «Рубин» (Тюмень) — 2:3 (после овертайма).
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