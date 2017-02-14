В результате потасовки пострадала пенсионерка, пришедшая поболеть за внука. По словам самой пострадавшей, перед тем как мужчина набросился на нее, его подначивал тренер команды.

— Сейчас вы исполняете обязанности тренера. С детьми сразу общий язык нашли?

— Руководство поставило меня исполнять обязанности. Попросили ознакомиться с приказом и подписать его. С детьми у меня нормальные взаимоотношения. Моя задача — проводить тренировочный процесс, и я это делаю.

— А с их родителями как отношения сложились?

— С родителями я даже близко никаких отношений иметь не хочу. Они грызутся между собой по неизвестному мне поводу.

— Между родителями произошла драка, в ходе которой пострадала бабушка одного из детей.

— Мне неинтересно, что у них происходит между собой. Не знаю, что они делят. Я им говорю: «Успокойтесь, пожалуйста, и не делайте это при детях!». Есть видеозаписи произошедшего, камеры находятся в коридоре, где это все произошло.

— Инцидент произошел при детях?

— Нет, дети находились в раздевалке.

— К вам родители предъявляли какие-то претензии?

— Ко мне? Нет. (Анжела БЕЛОГЛАЗОВА).